Полицейские поймали на Выборной коня — ему дали морковку и ищут хозяина
Новосибирские полицейские начали искать владельца коня, который в ночь на 28 мая бродил в жилых кварталах на улице Выборной в Октябрьском районе.
Горожане увидели бесхозного коня в 2:00 возле здания
«Внешний вид коня мы комментировать не можем, потому что <…> могут прийти люди, которые не являются владельцами коня, но хотят таким образом его получить», — сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что конь молодой и игривый, полицейские заботятся о животном и кормят его морковкой. Хозяев коня полиция просит позвонить по телефонам 266-02-02 или 232-17-70.
В новосибирской полиции есть и свои служебные лошади, которые дежурят на массовых мероприятиях и участвуют в патрулировании районов. Полицейские закупают для лошадей сено и фуражный овёс.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС