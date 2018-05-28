Полицейские поймали на Выборной коня — ему дали морковку и ищут хозяина

Информацию о внешности коня полицейские не раскрывают

Новосибирские полицейские начали искать владельца коня, который в ночь на 28 мая бродил в жилых кварталах на улице Выборной в Октябрьском районе.







Горожане увидели бесхозного коня в 2:00 возле здания № 131/2 на Выборной и позвонили в полицию. Полицейские забрали его в отдел — сейчас конь находится на территории подразделения, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Внешний вид коня мы комментировать не можем, потому что <…> могут прийти люди, которые не являются владельцами коня, но хотят таким образом его получить», — сообщили в полиции.







В ведомстве добавили, что конь молодой и игривый, полицейские заботятся о животном и кормят его морковкой. Хозяев коня полиция просит позвонить по телефонам 266-02-02 или 232-17-70.







В новосибирской полиции есть и свои служебные лошади, которые дежурят на массовых мероприятиях и участвуют в патрулировании районов. Полицейские закупают для лошадей сено и фуражный овёс.