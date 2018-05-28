В новосибирских школах начались государственные экзамены

Сегодня 11-классники сдают географию и информатику

В новосибирских школах начался Единый государственный экзамен. Первые предметы, по которым выпускники 11-х классов пишут работы, — информатика и география.





«Начинается с сегодняшнего дня Единый государственный экзамен в учебных учреждениях города Новосибирска, — рассказал сегодня первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на совещании в областном правительстве. — Всего у нас 42 площадки».





В этом году в Новосибирской области зарегистрировано около 14 тысяч выпускников. Экзамены пройдут с 28 мая по 2 июля. Базовый экзамен по математике выпускники сдают 30 мая, профильную — 1 июня. Экзамен по русскому языку назначен на 6 июня.