В новосибирских школах начались государственные экзамены

Сегодня 11-классники сдают географию и информатику 
Сегодня 11-классники сдают географию и информатику 

В новосибирских школах начался Единый государственный экзамен. Первые предметы, по которым выпускники 11-х классов пишут работы, — информатика и география. 


«Начинается с сегодняшнего дня Единый государственный экзамен в учебных учреждениях города Новосибирска, — рассказал сегодня первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на совещании в областном правительстве. — Всего у нас 42 площадки». 


В этом году в Новосибирской области зарегистрировано около 14 тысяч выпускников. Экзамены пройдут с 28 мая по 2 июля. Базовый экзамен по математике выпускники сдают 30 мая, профильную — 1 июня. Экзамен по русскому языку назначен на 6 июня. 

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