В новосибирских школах начались государственные экзамены
В новосибирских школах начался Единый государственный экзамен. Первые предметы, по которым выпускники 11-х классов пишут работы, — информатика и география.
«Начинается с сегодняшнего дня Единый государственный экзамен в учебных учреждениях города Новосибирска, — рассказал сегодня первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев на совещании в областном правительстве. — Всего у нас 42 площадки».
В этом году в Новосибирской области зарегистрировано около 14 тысяч выпускников. Экзамены пройдут с 28 мая по 2 июля. Базовый экзамен по математике выпускники сдают 30 мая, профильную — 1 июня. Экзамен по русскому языку назначен на 6 июня.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова, из архива НГС