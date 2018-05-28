Фото: на улице Дуси Ковальчук появился гранитный памятник пограничникам

Памятник поставили в сквере 40-летия Победы

Сегодня, 28 мая, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам.







«Памятник нужен для увековечения памяти пограничников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, а также для воспитания подрастающей молодёжи», — рассказал корреспонденту НГС один из инициаторов установки памятника, руководитель региональной общественной организации ветеранов-пограничников имени Д.А. Разумовского Олег Колесников.





По его словам, памятник пограничникам всех поколений сделан из гранита. Его высота — больше трёх метров, а ширина — больше пяти. Одной из составных частей памятника стал символический пограничный столб.







«Общая стоимость проекта — 2 миллиона 800 тысяч [рублей]. Памятник установлен на средства ветеранов-пограничников и действующих сотрудников пограничного управления [ФСБ России по Новосибирской области]», — пояснил Олег Колесников.







Разместился монумент недалеко от здания пограничного управления ФСБ. Открытие памятника инициаторы приурочили к 100-летию со дня образования пограничных войск России.







В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области добавили, что строительство монумента началось в январе 2017 года. Во время церемонии его открытия 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Комунаров заложил «капсулу времени» с посланием для будущего поколения пограничников.





Установка памятника обошлась в 2,8 миллиона рублей





Открытие мемориала ветераны приурочили к 100-летию погранвойск





Деньги на мемориал собирали и ветераны, и действующие сотрудники пограничного управления





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