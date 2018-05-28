Фото: на улице Дуси Ковальчук появился гранитный памятник пограничникам

Памятник поставили в сквере 40-летия Победы
Памятник поставили в сквере 40-летия Победы

Сегодня, 28 мая, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам.


«Памятник нужен для увековечения памяти пограничников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, а также для воспитания подрастающей молодёжи», — рассказал корреспонденту НГС один из инициаторов установки памятника, руководитель региональной общественной организации ветеранов-пограничников имени Д.А. Разумовского Олег Колесников.


По его словам, памятник пограничникам всех поколений сделан из гранита. Его высота — больше трёх метров, а ширина — больше пяти. Одной из составных частей памятника стал символический пограничный столб. 


«Общая стоимость проекта — 2 миллиона 800 тысяч [рублей]. Памятник установлен на средства ветеранов-пограничников и действующих сотрудников пограничного управления [ФСБ России по Новосибирской области]», — пояснил Олег Колесников.


Разместился монумент недалеко от здания пограничного управления ФСБ. Открытие памятника инициаторы приурочили к 100-летию со дня образования пограничных войск России. 


В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области добавили, что строительство монумента началось в январе 2017 года. Во время церемонии его открытия 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Комунаров заложил «капсулу времени» с посланием для будущего поколения пограничников.


Установка памятника обошлась в 2,8 миллиона рублей
Установка памятника обошлась в 2,8 миллиона рублей


Открытие мемориала ветераны приурочили к 100-летию погранвойск
Открытие мемориала ветераны приурочили к 100-летию погранвойск


Деньги на мемориал собирали и ветераны, и действующие сотрудники пограничного управления
Деньги на мемориал собирали и ветераны, и действующие сотрудники пограничного управления


Сегодня, 28 мая, в России празднуется День пограничника
Сегодня, 28 мая, в России празднуется День пограничника


В прошлом году на стене жилого дома в микрорайоне «Снегири» появилась мемориальная доска в память о погибшем в Чечне 24-летнем спецназовце Иване Шелохвостове. 4 февраля 2003 года штурмовая группа Ивана Шелохвостова попала под обстрел при проведении спецоперации в Аргуне.

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