«Экспресс-пригород» вводит дополнительные электрички на южном направлении

Две дополнительных электрички назначаются на Южное направление
Две дополнительных электрички назначаются на Южное направление

С 2 июня в Новосибирской области начнут курсировать две дополнительных электрички — их назначают на летний период.


«<…> в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначает по субботам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.


Так, на Южном направлении назначают два дополнительных поезда:

№ 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:03, прибытие на станцию Искитим в 12:27;

№ 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 15:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:13.


Кроме того, АО «Экспресс-пригород» сообщает, что с 2 по 6 июня из-за ремонта первого пути на перегоне Восточная — Буготак электропоезд № 6653 Новосибирск — Искитим будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 11:10 (на 7 минут позже), прибывать на станцию Искитим в 12:34 (на 7 минут позже).


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229–25–67.


На прошлой неделе стало известно, что с 28 мая расписание 40 пригородных поездов изменится из-за ремонта железнодорожного пути.

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