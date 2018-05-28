«Экспресс-пригород» вводит дополнительные электрички на южном направлении

Две дополнительных электрички назначаются на Южное направление

С 2 июня в Новосибирской области начнут курсировать две дополнительных электрички — их назначают на летний период.







«<…> в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначает по субботам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.





Так, на Южном направлении назначают два дополнительных поезда:

— № 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:03, прибытие на станцию Искитим в 12:27;

— № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим в 15:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:13.





Кроме того, АО «Экспресс-пригород» сообщает, что с 2 по 6 июня из-за ремонта первого пути на перегоне Восточная — Буготак электропоезд № 6653 Новосибирск — Искитим будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 11:10 (на 7 минут позже), прибывать на станцию Искитим в 12:34 (на 7 минут позже).





Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229–25–67.





На прошлой неделе стало известно, что с 28 мая расписание 40 пригородных поездов изменится из-за ремонта железнодорожного пути.