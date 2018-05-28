«Экспресс-пригород» вводит дополнительные электрички на южном направлении
С 2 июня в Новосибирской области начнут курсировать две дополнительных электрички — их назначают на летний период.
«<…> в соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области назначает по субботам и воскресеньям», — сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
Так, на Южном направлении назначают два дополнительных поезда:
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Кроме того, АО «Экспресс-пригород» сообщает, что с 2 по 6 июня из-за ремонта первого пути на перегоне Восточная — Буготак электропоезд
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229–25–67.
На прошлой неделе стало известно, что с 28 мая расписание 40 пригородных поездов изменится из-за ремонта железнодорожного пути.
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Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич