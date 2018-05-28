На площади Маркса столкнулись две иномарки и троллейбус: собралась пробка

Пассажиров троллейбуса высадили
Пассажиров троллейбуса высадили

Утром 28 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус № 7 — из-за столкновения на подъезде к площади со стороны площади Лыщинского образовалась глухая пробка.


Авария произошла около 9:40 недалеко от остановки «Ватутина».


«Audi Q5 и Volkswagen Passat двигались по кольцу пл. Маркса. Audi на съезде с кольца поворачивал на Маркса, Volkswagen хотел идти на Ватутина по правой полосе. Водитель Audi говорит, что его вообще не видела. "Ауди" не пропустила Volkswagen, произошло столкновение. Пока стояли ждали, троллейбус № 7 решил объехать их, не рассчитал габариты и задел уже столкнувшийся Volkswagen», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал. По проспекту Маркса образовалась глухая пробка со стороны Октябрьского моста. Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.


Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч
Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч


На прошлой неделе стало известно, что сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.

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