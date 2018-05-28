На площади Маркса столкнулись две иномарки и троллейбус: собралась пробка
Утром 28 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись Audi Q5, Volkswagen Passat и троллейбус
Авария произошла около 9:40 недалеко от остановки «Ватутина».
«Audi Q5 и Volkswagen Passat двигались по кольцу пл. Маркса. Audi на съезде с кольца поворачивал на Маркса, Volkswagen хотел идти на Ватутина по правой полосе. Водитель Audi говорит, что его вообще не видела. "Ауди" не пропустила Volkswagen, произошло столкновение. Пока стояли ждали, троллейбус
По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал. По проспекту Маркса образовалась глухая пробка со стороны Октябрьского моста. Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.
На прошлой неделе стало известно, что сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus