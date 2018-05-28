В Новосибирске пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу

Где находится подросток, неизвестно с 18 мая
Где находится подросток, неизвестно с 18 мая

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летней Юлии, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска 18 мая.


«Нам запретили публиковать фамилию пропавшей. Известно, что она ушла погулять в районе улицы Гоголя 18 мая. С тех пор о ней ничего неизвестно. При поступлении свидетельств о том, что её где-то заметили, будем предпринимать какие-то активные действия. Пока инфопоиск и ждём свидетельств», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «ВКонтакте» Николай Шишкин, руководитель новосибирской ячейки поискового отряда «Лиза Алерт».


Согласно информации в ориентировке, пропавшая девочка среднего телосложения, у неё тёмно-русые волосы, серо-голубые глаза. Рост пропавшей около 160 см. В день исчезновения подросток была одета в чёрную куртку и чёрный спортивный костюм с орнаментом. На ногах были бело-розовые кроссовки. Волонтёры отмечают, что в носу у девушки пирсинг.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.


На прошлой неделе в Новосибирске нашли 16-летнюю Анну Зюбанову — розыск закончился через четыре месяца после её пропажи

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