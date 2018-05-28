Бывший замминистра по делам Крыма стал новым заместителем Травникова
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уволил своего заместителя Анатолия Соболева — теперь он занимает должность советника на общественных началах.
На место Соболева назначен 46-летний Андрей Жуков, бывший председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», заместитель министра РФ по делам Крыма и советник руководителя Росавтодора
О кадровых перестановках сегодня сообщил Андрей Травников на совещании в правительстве.
Травников уточнил, что Жуков будет заниматься развитием Новосибирского научного центра и проведением выставки «Технопром».
В апреле врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин также написал заявление об уходе в отставку.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Анна Богданова
Фото с сайта Сибирского соглашения sibacc.ru