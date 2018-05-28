Бывший замминистра по делам Крыма стал новым заместителем Травникова

Андрей Жуков будет заниматься научным потенциалом Новосибирской области
Андрей Жуков будет заниматься научным потенциалом Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уволил своего заместителя Анатолия Соболева — теперь он занимает должность советника на общественных началах. 


На место Соболева назначен 46-летний Андрей Жуков, бывший председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», заместитель министра РФ по делам Крыма и советник руководителя Росавтодора


О кадровых перестановках сегодня сообщил Андрей Травников на совещании в правительстве. 


Травников уточнил, что Жуков будет заниматься развитием Новосибирского научного центра и проведением выставки «Технопром».


В апреле врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин также написал заявление об уходе в отставку.

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