Детский сад на Юго-Западном жилмассиве эвакуировали из-за подозрительной коробки

В детском саду работали сапёры

Утром 28 мая детский сад № 443 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали из-за подозрительной коробки.







Информацией об этом с редакцией НГС поделился читатель.





«Детский сад № 443 . Гвардейской Дивизии, 19/1 . Эвакуировали, нашли коробку. Сейчас ждут кинологов. С утра написали, чтобы детей не приводили в сад. Это было около 7:27 . Охранник увидел коробку возле калитки и вызвал МЧС. Почти час или даже больше дети находились на улице. Ворота в детский сад были закрыты, была эвакуация», — описал ситуацию читатель.





Сотрудник детсада подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте и рассказал, что в детском саду работали сапёры.





«Вызвали сапёров, но ничего не подтвердилось. Детей эвакуировали, а потом родители разобрали, у кого была возможность», — сообщил представитель детсада.





Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.



