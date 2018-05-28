Детский сад на Юго-Западном жилмассиве эвакуировали из-за подозрительной коробки
Утром 28 мая детский сад
Информацией об этом с редакцией НГС поделился читатель.
«Детский сад
Сотрудник детсада подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте и рассказал, что в детском саду работали сапёры.
«Вызвали сапёров, но ничего не подтвердилось. Детей эвакуировали, а потом родители разобрали, у кого была возможность», — сообщил представитель детсада.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
В апреле в детском саду
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой