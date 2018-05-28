Детский сад на Юго-Западном жилмассиве эвакуировали из-за подозрительной коробки

В детском саду работали сапёры
В детском саду работали сапёры

Утром 28 мая детский сад № 443 в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали из-за подозрительной коробки.


Информацией об этом с редакцией НГС поделился читатель.


«Детский сад № 443. Гвардейской Дивизии, 19/1. Эвакуировали, нашли коробку. Сейчас ждут кинологов. С утра написали, чтобы детей не приводили в сад. Это было около 7:27. Охранник увидел коробку возле калитки и вызвал МЧС. Почти час или даже больше дети находились на улице. Ворота в детский сад были закрыты, была эвакуация», — описал ситуацию читатель.


Сотрудник детсада подтвердил корреспонденту НГС информацию об инциденте и рассказал, что в детском саду работали сапёры.


«Вызвали сапёров, но ничего не подтвердилось. Детей эвакуировали, а потом родители разобрали, у кого была возможность», — сообщил представитель детсада.


Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось. 


В апреле в детском саду № 348 в Ленинском районе Новосибирска загорелся электрощиток — из-за пожара из сада эвакуировали 45 детей и 9 сотрудников.

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