Новосибирец получил почётную европейскую премию за исследование метана

Антон Габриенко с дипломом

Новосибирский химик Антон Габриенко получил престижную премию Европейской Академии за исследование метана.







Согласно информации СО РАН, премию новосибирец получил за тему исследования «Механизмы активации и превращения метана на металл-модифицированных цеолитах ZSM-5 и BEA».





«Интерес к данному типу природного сырья вызван его относительной доступностью, большими запасами и низкой ценой. Метан может быть химически переработан в такие ценные продукты, как метанол, карбоновые кислоты и ароматические углеводороды. Однако для этого необходимы новые эффективные катализаторы селективного превращения метана. Разработка катализаторов невозможна без конкретных данных о механизмах действия катализаторов, которые обуславливают их активность и селективность», — приводятся слова учёного на сайте СО РАН.





Кандидат химических наук Антон Габриенко работает в Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.





В феврале Министерство образования и науки России подвело итоги конкурса проектов для реализации Национальной технологической инициативы — учёные Новосибирского технического университета получили 51 миллион рублей.

