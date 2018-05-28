«Про что мы занимаемся сексом»: в барах Академгородка прошла «Ночь научных историй»

Выступали как «чистые» учёные, так и специалисты из разных областей

27 мая в новосибирском Академгородке состоялся весенний сайнс бархоппинг «Ночь научных историй», который проводится в третий раз.







В пяти барах и пабах Академгородка читали лекции 16 активных исследователей и популяризаторов науки. Разброс тем был широк: начиная от «Новой эры квантовых вычислений» Ильи Беретова из Института физики полупроводников, «Как растут кристаллы» Константина Коха из Института геологии и минералогии СО РАН и заканчивая «Демоны vs Здравый смысл: ЗОЖ простой и беспощадный» Павла Хаснулина («Наученск»), «Сибирь как фото-квест» фотографа Валерия Кламма.







«В первый раз я увидел, как это проводится, в Питере. <…> Сайнс бархоппинг — это мини-фестиваль научных лекций, который происходит единовременно в течение одного вечера в нескольких точках.





Люди могут построить свою образовательную траекторию: в одном баре послушать про блокчейн, во втором — про рост кристаллов, в третьем — про психологию секса.





И в этом есть большое преимущество — разнообразие тем и возможность выбора людей привлекает. <…> В этот раз у нас был и фотограф, и арт-критик, и психоаналитик, кроме ''чистых'' учёных. И это было очень круто», — рассказал корреспонденту НГС куратор и вдохновитель проекта Александр Дубынин.





На лекциях в барах царил аншлаг





Стоит отметить, что вход на лекции был бесплатный. Свои двери для любознательных новосибирцев открыли «Арт-Паб», Clever, Hiki Bar, Co.Mein и «Скворечник».







Наибольший интерес аудитории вызвала лекция про психологию секса





Как отметил Дубынин, на лекциях царил аншлаг — бары были заполнены под завязку. А самый большой ажиотаж вызвала лекция «Про что мы занимаемся сексом? Психические процессы вокруг сексуальности» Екатерины Затримайловой из Сибирского института психоанализа в «Арт-Пабе».







Летняя серия лекций сайнс бархоппинг «Ночь научных историй» ожидается в конце августа.





Напомним, в феврале в Новосибирске прошла акция «Открытая лабораторная» — 750 человек проверили свои знания на тему физики, химии, космологии, биологии, медицины и других естественных наук.





