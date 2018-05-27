Ловись большая и маленькая: новосибирские рыбаки соревновались в ловле самого увесистого окуня

Некоторые рыбаки из-за холодной погоды отказались от участия в соревнованиях

27 мая в Новосибирской области прошли любительские соревнования по спиннингу с берега «Кубок Ultra Light Fishing Club». Участники рыбачили на Буковском пруду в Колыванском районе.







«Регистрировалось больше 70 [рыбаков], участвовало 44 — погоды испугались», — рассказал корреспонденту НГС организатор Бустер Кацумото в переписке в соцсети «ВКонтакте». Температура воздуха в этот день составляла 8-10 градусов тепла.







Соревнования включали в себя четыре периода по 45 минут, после каждого из которых взвешивался улов участников — важно, чтобы рыба взвешивалась в чистом виде, без воды, грязи и грунта. За каждый грамм рыбы начислялся один балл.







Победителем соревнований стал Михаил Жаров, который наловил 617 граммов рыбы. Основную часть улова составил окунь.







А в апреле житель Новосибирска Павел Горин выловил огромного сазана в Оби недалеко от Бугринского моста — он рассказал, как ему это удалось.

