Ловись большая и маленькая: новосибирские рыбаки соревновались в ловле самого увесистого окуня
27 мая в Новосибирской области прошли любительские соревнования по спиннингу с берега «Кубок Ultra Light Fishing Club». Участники рыбачили на Буковском пруду в Колыванском районе.
«Регистрировалось больше 70 [рыбаков], участвовало 44 — погоды испугались», — рассказал корреспонденту НГС организатор Бустер Кацумото в переписке в соцсети «ВКонтакте». Температура воздуха в этот день составляла 8-10 градусов тепла.
Соревнования включали в себя четыре периода по 45 минут, после каждого из которых взвешивался улов участников — важно, чтобы рыба взвешивалась в чистом виде, без воды, грязи и грунта. За каждый грамм рыбы начислялся один балл.
Победителем соревнований стал Михаил Жаров, который наловил 617 граммов рыбы. Основную часть улова составил окунь.
А в апреле житель Новосибирска Павел Горин выловил огромного сазана в Оби недалеко от Бугринского моста — он рассказал, как ему это удалось.
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Алёна Мартынова
Фото Анны Филипчук / vk.com/ulf_club