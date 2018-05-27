«Один щекастее другого»: малыши-двойняшки устроили флешмоб в «Берёзовой роще»

С двумя детьми в семье скучно не бывает
С двумя детьми в семье скучно не бывает

Сегодня в парке «Берёзовая роща» в Новосибирске собрались 10 пар двойняшек — похожих и непохожих друг на друга. В День Святой Троицы дети водили хороводы и танцевали.


«Три года назад в группе “Двойное счастье” во “ВКонтакте” возникла идея собирать встречи двойняшек по всей России. Мы уже собираем третий год подряд в последнее воскресенье мая. Могут участвовать все: двойняшки, тройняшки, четверняшки — все, кто рождены в один день, любого возраста. Мы устраиваем для них развлекательную программу, нанимаем фотографа. В этот раз совместили два праздника: День Святой Троицы и наш. Водили хороводы, танцевали, с детьми играл аниматор», — рассказала корреспонденту НГС организатор встречи и мама двойняшек Светлана Лузан.


Пасмурная погода была детям нипочём
Пасмурная погода была детям нипочём


Светлана отметила, что из-за прохладной погоды (было всего 8 градусов тепла) в парк пришло немного семей, тогда как в прошлом году было не менее 20.


«У нас сын Леонид похож на папу, а дочка Валерия — на маму. Им по три года. Они между собой совсем не похожи. Чем дети становятся старше, тем сложнее — потребностей больше становится. Они разбегаются в разные стороны, когда с ними гуляешь. С маленькими попроще было. Но нет другого выхода, как справляться», — сказала Светлана Лузан.


Для тех, кто не умеет различать близнецов, — подсказка на шапках
Для тех, кто не умеет различать близнецов, — подсказка на шапках


Мама четырёхлетних близнецов Серёжи и Егора с именными шапками Екатерина Наквасина подтвердила, что они — настоящее двойное счастье. Когда дети снимают шапки, мама их не путает: «Серёга щекастее».


«Я очень их люблю и другого не знаю. Они первые и единственные. Активные мальчишки. Причём оба. Воспитатели в саду отмечают, что они всегда вместе, они могут между собой не поладить, но если нужно вступиться за брата, у них не возникает вопросов. На этой неделе зашла в сад, а на них мальчик задирается, подходит Егор и говорит: мам, ну вот чё он — нас-то двое», — поделилась она с корреспондентом НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Встречи двойников проходят в последнее воскресенье мая, но в этот раз дети были одеты в тёплые куртки 
Встречи двойников проходят в последнее воскресенье мая, но в этот раз дети были одеты в тёплые куртки 


«Мы все три года ходим на встречи и помогаем объединять народ. У нас есть новосибирская группа во “ВКонтакте”, куда мамы и папы пишут, когда какие-то вопросы возникают. Делимся друг с другом советами. Мамы, которые с одним ребёнком, не смогут подсказать то, что знают мамы двойни ли тройни», — добавила Светлана Лузан.


Родители двойняшек делятся друг с другом советами в соцсетях и на встречах
Родители двойняшек делятся друг с другом советами в соцсетях и на встречах


В прошлом году было действительно намного теплее и двойняшек собралось больше — мы собрали для вас лучшие кадры с близнецами.


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