В Новосибирске начали демонтировать детский комплекс, который открыла Наталья Водянова

Жители дома напротив комплекса заметили, что его начали разбирать сегодня между 9 и 10 часами утра
Жители дома напротив комплекса заметили, что его начали разбирать сегодня между 9 и 10 часами утра

Утром 27 мая в Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве начали демонтировать детский комплекс «Кораблик», который 10 лет назад помог построить фонд модели Натальи Водяновой «Обнажённые сердца». 


По словам очевидцев, комплекс начали разбирать около 9 или 10 часов утра.


Этот комплекс появился в 2008 году — на его строительство грант фонда «Обнажённые сердца» выиграл новосибирский фонд «Общее дело». Сейчас комплекс находится на балансе муниципального учреждения «Центр Молодёжный».


«Приступили к работам демонтажным. К 15 июня у нас по договору, но я думаю, что раньше закончат. Следующий этап — отыгрывать аукцион будем на новые фигуры», — рассказала корреспонденту НГС директор центра Ольга Карунина.


По её словам, на новую площадку выделено около 2 миллионов рублей из городского бюджета на этот год.


О том, что комплекс будут реконструировать, стало известно в конце апреля — тогда на площадке появилось объявление, запрещающее проход на её территорию.

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