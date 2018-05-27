Жители Чемпионской скинулись на КАМАЗ с кирпичами для ремонта дороги, которую не починила мэрия
Жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска купили КАМАЗ кирпичей, чтобы залатать яму на дороге, которую не стала ремонтировать мэрия.
«Последний раз 18 мая я была в приёмной мэрии у Романа Дронова (начальник департамента транспорта мэрии. — НГС). Они про нашу ситуацию знают. Он сказал: "Хорошо, мы вам поможем". Сказал, что придёт к нам сюда техника и выполнит частичный ремонт дороги. В пятницу вечером (25 мая. — НГС) сюда приехал трактор», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина Петрова.
Вместе с трактором, по словам Петровой, привезли строительный мусор: сломанные поребрики, глину, грязь, которые остались после ремонта дороги в другой части города.
«Этот трактор раскурочил нам всё. Дорогу и без того непролазную. В одну ямку только засыпали этот хлам и всё. Они размесили так, что вообще непролазно. Потом ночью они завезли ещё шесть машин песка — хотя обещали 20 песка и 20 щебня», — пояснила местная жительница. Также Петрова добавила, что смотрителей за дорожными работами из администрации не было — жители сами были вынуждены показывать рабочему, что нужно засыпать.
В итоги жители решили самостоятельно отремонтировать одну из ям на дороге, Ирина Петрова собрала деньги. На 5 тысяч рублей сегодня купили кирпичи.
«Сегодня мы пошли, сбросились, мы купили этот кирпич. У нас мужчины уже сами пошли. Мы не можем проехать, там все сидят.
И мы одну ямку вот этим кирпичом — один КАМАЗ — сейчас заровняли, засыпали одно место, а Чемпионская — она вся такая.
Самое плохое место мы заделали сами. Мы, жители, это делаем, а 1200 дачников едут и ещё неизвестно, сколько там коттеджей строится. Никто не помогает, как будто нам одним это надо», — отметила Ирина Петрова.
НГС отправил запрос по сложившейся ситуации в мэрию Новосибирска.
Улица Чемпионская стала известна тем, что в прошлом году её жители победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта – 2017» улица набрала в Калиниском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в указанном конкурсе.
Однако позже оказалось, что власти не будут ремонтировать дорогу на Чемпионской в этом году.
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Елена Громкова
Фото и видео предоставлены Ириной Петровой