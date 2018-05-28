Треть квартиры за машину: рост цен на авто обогнал подорожание жилья в Новосибирске

Самый популярный в стране автомобиль KIA Rio подорожал больше, чем квартиры, — его продажей можно оплатить половину студии в Новосибирске

Средняя стоимость жилья в Новосибирске за год выросла на 20 процентных пунктов меньше, чем цены на самую популярную в России марку автомобиля, подсчитали аналитики N1.RU.







Автомобиль KIA Rio, ставший лидером продаж в России по итогам апреля, по данным «Автостата», в минимальной комплектации за год подорожал на 25% — с 500 тысяч рублей до 625 тысяч рублей. Средняя квартира на вторичном рынке в Новосибирске за тот же период выросла в цене всего на 3,4% — с 2,91 до 3 млн рублей.







Год назад стоимости KIA Rio хватило бы только на 8,5 кв. м жилья в Новосибирске, теперь же продажи такого авто хватит на 10,4 кв. м средней квартиры в Новосибирске, подсчитали эксперты. Это примерно треть площади средней однокомнатной квартиры или почти половина небольшой студии.







Как пояснила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, автомобиль и квартира — как правило, самые крупные и дорогостоящие покупки для среднестатистической новосибирской семьи, и за год они стали ещё более недоступными.







При этом KIA Rio не так популярен у новосибирцев, как в целом по стране, выяснил «Автостат»: сибиряки в 2018 году отдали предпочтение кроссоверу Hyundai Creta.

