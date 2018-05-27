Видео: в зоопарке устроили кормление белых медведей на публику
Сегодня, 27 мая, в Новосибирском зоопарке провели показательное кормление белых медведей — Кая и Герду угощали рыбой.
В зоопарке отмечают «День медведя».
«У белых и бурых медведей есть свои дни в календаре. Мы много лет назад решили, что у всех медведей должен быть еще один, общий праздник. Так майский День медведя стал нашей традицией», — говорится в сообщении зоопарка.
В зоопарке сегодня была развлекательно-познавательная программа, на центральной аллее проходили викторины, весёлые игры и конкурсы рисунков.
А около трёх часов дня белых медведей Кая и Герду на глазах посетителей кормили живой рыбой.
В этом году медвежьи праздники отмечают в зоопарке не первый раз — в феврале Кая и Герду поздравляли с Международным днём белого медведя.
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Елена Громкова
Видео и скриншот видео nsk.myttk.ru