Видео: в зоопарке устроили кормление белых медведей на публику

В зоопарке отмечают «День медведя»

Сегодня, 27 мая, в Новосибирском зоопарке провели показательное кормление белых медведей — Кая и Герду угощали рыбой.







В зоопарке отмечают «День медведя».





«У белых и бурых медведей есть свои дни в календаре. Мы много лет назад решили, что у всех медведей должен быть еще один, общий праздник. Так майский День медведя стал нашей традицией», — говорится в сообщении зоопарка.





В зоопарке сегодня была развлекательно-познавательная программа, на центральной аллее проходили викторины, весёлые игры и конкурсы рисунков.





А около трёх часов дня белых медведей Кая и Герду на глазах посетителей кормили живой рыбой.









В этом году медвежьи праздники отмечают в зоопарке не первый раз — в феврале Кая и Герду поздравляли с Международным днём белого медведя.