Видео: в зоопарке устроили кормление белых медведей на публику

В зоопарке отмечают «День медведя»
В зоопарке отмечают «День медведя»

Сегодня, 27 мая, в Новосибирском зоопарке провели показательное кормление белых медведей — Кая и Герду угощали рыбой.


В зоопарке отмечают «День медведя».


«У белых и бурых медведей есть свои дни в календаре. Мы много лет назад решили, что у всех медведей должен быть еще один, общий праздник. Так майский День медведя стал нашей традицией», — говорится в сообщении зоопарка.


В зоопарке сегодня была развлекательно-познавательная программа, на центральной аллее проходили викторины, весёлые игры и конкурсы рисунков.


А около трёх часов дня белых медведей Кая и Герду на глазах посетителей кормили живой рыбой.



В этом году медвежьи праздники отмечают в зоопарке не первый раз — в феврале Кая и Герду поздравляли с Международным днём белого медведя.

Прочтений: 5269
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено