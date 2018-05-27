Toyota объявила цены на новый мини-RAV4

Toyota C-HR

Компания Toyota назвала базовую цену нового компактного кроссовера C-HR — автомобиль будет стоить от 1 299 000 рублей. Это меньше, хоть и не намного, чем цены на Camry ( 1 399 000 рублей) и RAV4 ( 1 493 000 рублей).







«Автомобиль предложат в трёх комплектациях, отличающихся как оснащением, так и силовыми агрегатами, типом коробки передач (6-ступенчатая механика или вариатор) и типом привода (передний или полный)», — уточнили в пресс-службе Toyota. В моторную C-HR гамму вошли бензиновые двигатели: 1,2-литровый турбированный (115 л. с.) и 2-литровый атмосферный (148 л.с.).





Машина является представителем сегмента компактных паркетников, её длина — 4360 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1565 мм. Масса — 1320 кг, объем багажника 377 литров. Одним из конкурентов C-HR станет Nissan Juke, который стоит от 1 194 000 рублей, но имеет меньшие размеры (длина 4135 мм, ширина 1765 мм). Продажи Toyota C-HR начнутся 1 июня. В Новосибирске, напомним, работает один дилер марки — компания «Тойота центр Новосибирск Запад».





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