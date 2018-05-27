Геймеры заполнили торговый центр, чтобы сразиться в Counter-Strike и DOTA2 за 80 тысяч
В торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» в Новосибирске проходит киберспортивный фестиваль «AORUS League».
Основная часть фестиваля — состязания участников в различных дисциплинах (компьютерных играх): спортивный симулятор FIFA, многопользовательская командная игра DOTA2 и многопользовательская «стрелялка» Counter-Strike: Global Offensive.
К фестивалю проявили интерес не только участники, но и многочисленные зрители. Как убедился корреспондент НГС, на четвертом этаже ТРК, где проходит мероприятие, собралось не меньше трехсот человек. Преимущественно это подростки, которые пришли посмотреть на компьютерные баталии (изображение проецируется на большой экран).
Дополнительной живости происходящему придают косплееры (люди, которые пытаются одеться максимально похоже на героев аниме и компьютерных игр). Тем не менее не вовлеченная в фестиваль публика, видя в коридоре ТЦ человека в боевой амуниции и с топором, воспринимает это спокойно.
Как сообщили организаторы, призовой фонд чемпионата на этот раз составляет 80 тысяч рублей. Фестиваль начался сегодня в 12:00 и продлится до 18:00. Вход свободный.
Если компьютерные игры можно считать чистого рода развлечением, то проходивший вчера фестиваль науки позволил участникам расширить свои познания в физике, химии и других точных дисциплинах.
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Стас Соколов
Фото автора