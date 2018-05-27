Геймеры заполнили торговый центр, чтобы сразиться в Counter-Strike и DOTA2 за 80 тысяч

В торгово-развлекательном комплексе «Сан Сити» в Новосибирске проходит киберспортивный фестиваль «AORUS League».


Происходящее на экранах компьютеров участников соревнований проецируется на большой экран
Происходящее на экранах компьютеров участников соревнований проецируется на большой экран


Основная часть фестиваля — состязания участников в различных дисциплинах (компьютерных играх): спортивный симулятор FIFA, многопользовательская командная игра DOTA2 и многопользовательская «стрелялка» Counter-Strike: Global Offensive.


Зрители заполнили весь четвертый этаж ТРК
Зрители заполнили весь четвертый этаж ТРК


К фестивалю проявили интерес не только участники, но и многочисленные зрители. Как убедился корреспондент НГС, на четвертом этаже ТРК, где проходит мероприятие, собралось не меньше трехсот человек. Преимущественно это подростки, которые пришли посмотреть на компьютерные баталии (изображение проецируется на большой экран).


Косплееры стали настоящими звездами мероприятия
Косплееры стали настоящими звездами мероприятия


Дополнительной живости происходящему придают косплееры (люди, которые пытаются одеться максимально похоже на героев аниме и компьютерных игр). Тем не менее не вовлеченная в фестиваль публика, видя в коридоре ТЦ человека в боевой амуниции и с топором, воспринимает это спокойно.


Как у каждого спортивного состязания, у чемпионата по компьютерным играм тоже есть комментаторы
Как у каждого спортивного состязания, у чемпионата по компьютерным играм тоже есть комментаторы


Как сообщили организаторы, призовой фонд чемпионата на этот раз составляет 80 тысяч рублей. Фестиваль начался сегодня в 12:00 и продлится до 18:00. Вход свободный.


Косплееры были заметны издалека в толпе, заполнившей торговый центр 
Косплееры были заметны издалека в толпе, заполнившей торговый центр 


Если компьютерные игры можно считать чистого рода развлечением, то проходивший вчера фестиваль науки позволил участникам расширить свои познания в физике, химии и других точных дисциплинах.

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