«Чистые игры»: возле котлована на Горском собрали 19 тонн мусора

Днём 27 мая в Новосибирске возле котлована «Горский» прошли соревнования по уборке мусора — «Чистые игры».


«Собрали 240 мешков мусора, у нас каждый мешок был по 120 литров, был наполнен на две трети (19,2 тонны. — НГС). Было 75 человек только участников, были ещё волонтёры. Была 21 команда», — рассказала одна из координаторов акции, Ирина Скокова. Она пояснила, что еше одним из организаторов мероприятия также является проект «Зелёная белка». Также в это число входят мэрия и админстрация района.


Победители — команда из двух взрослых и одного ребёнка — собрали 45 мешков. «Это были ребята на джипах, у них своё движение, они катаются на джипах, внедорожниках и чистят Караканский бор. Они присоединились к нам, поддержали наше мероприятие», — она также добавила, что всего участников на джипах было около 10 человек, они были разделены на несколько команд.


Участники акции нашли тележку из супермаркета и старый стол с надписью «Сдесь был Игорь!!!».


Уборка шла на территории между железнодорожным мостом и котлованом «Горский», а также участники прибрались на участке городского пляжа.


Акция началась в 11 утра
Акция началась в 11 утра


За полтора часа участники собрали больше 19 тонн мусора
За полтора часа участники собрали больше 19 тонн мусора


Основную часть мусора собрали возле железной дороги
Основную часть мусора собрали возле железной дороги



Каждый из пакетов заполняли мусором на две трети
Каждый из пакетов заполняли мусором на две трети


Участники разделились на 21 комнаду
Участники разделились на 21 комнаду


На соревнования зарегистрировались 75 человек
На соревнования зарегистрировались 75 человек


В каждую команду входило не больше 4 человек
В каждую команду входило не больше 4 человек


Из озера во время акции достали тележку
Из озера во время акции достали тележку


Среди находок также оказался старый стол
Среди находок также оказался старый стол


Среди недавних экологических акций был общегородской субботник — этой весной он проходил 21 апреля.

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