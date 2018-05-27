«Чистые игры»: возле котлована на Горском собрали 19 тонн мусора
Днём 27 мая в Новосибирске возле котлована «Горский» прошли соревнования по уборке мусора — «Чистые игры».
«Собрали 240 мешков мусора, у нас каждый мешок был по 120 литров, был наполнен на две трети (19,2 тонны. — НГС). Было 75 человек только участников, были ещё волонтёры. Была 21 команда», — рассказала одна из координаторов акции, Ирина Скокова. Она пояснила, что еше одним из организаторов мероприятия также является проект «Зелёная белка». Также в это число входят мэрия и админстрация района.
Победители — команда из двух взрослых и одного ребёнка — собрали 45 мешков. «Это были ребята на джипах, у них своё движение, они катаются на джипах, внедорожниках и чистят Караканский бор. Они присоединились к нам, поддержали наше мероприятие», — она также добавила, что всего участников на джипах было около 10 человек, они были разделены на несколько команд.
Участники акции нашли тележку из супермаркета и старый стол с надписью «Сдесь был Игорь!!!».
Уборка шла на территории между железнодорожным мостом и котлованом «Горский», а также участники прибрались на участке городского пляжа.
Среди недавних экологических акций был общегородской субботник — этой весной он проходил 21 апреля.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1–7), предоставлены организаторами (8, 9)