IKEA закрылась на час из-за пожарной сигнализации

В IKEA покупатели не могли попасть примерно час. Остальная часть «МЕГИ» была открыта
В IKEA покупатели не могли попасть примерно час. Остальная часть «МЕГИ» была открыта

Днём 27 мая в новосибирской IKEA сработала пожарная сигнализация — людей эвакуировали, а магазин закрыли на час.


«В IKEA произошла сработка систем пожарной безопасности, проведена полная проверка, по результатам которой угрозы не обнаружено», — рассказали в отделе маркетинга «МЕГА IKEA». Система сработала примерно в 13:20


По свидетельствам очевидцев, магазин открыли примерно в 14:15.


Тревога оказалась ложной
Тревога оказалась ложной


В прошлый раз, 10 мая, людей из IKEA вывели после того, как кто-то поджёг мебель в магазине.

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