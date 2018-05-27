IKEA закрылась на час из-за пожарной сигнализации
Днём 27 мая в новосибирской IKEA сработала пожарная сигнализация — людей эвакуировали, а магазин закрыли на час.
«В IKEA произошла сработка систем пожарной безопасности, проведена полная проверка, по результатам которой угрозы не обнаружено», — рассказали в отделе маркетинга «МЕГА IKEA». Система сработала примерно в 13:20
По свидетельствам очевидцев, магазин открыли примерно в 14:15.
В прошлый раз, 10 мая, людей из IKEA вывели после того, как кто-то поджёг мебель в магазине.
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Елена Громкова
Фото очевидца