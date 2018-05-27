Новосибирские школы готовятся к началу ЕГЭ

Завтра, 28 мая, выпускники будут сдавать географию и информатику

Школы Новосибирска заканчивают подготовку к Единому государственному экзамену — первые испытания для выпускников начнутся уже завтра, 28 мая.





«Для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена, который пройдёт в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля 2018 года, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.





Экзамены основного периода ЕГЭ:





28 мая (пн) — география, информатика;





30 мая (ср) — математика база;





1 июня (пт) — математика профиль;





4 июня (пн) — химия, история;





6 июня (ср) — русский язык;





9 июня (сб) — иностранные языки (устная часть);





13 июня (ср) — иностранные языки (устная часть);





14 июня (чт) — обществознание;





18 июня (пн) — биология, иностранные языки;





20 июня (ср) — литература, физика.





Также предусмотрены резервные дни — для тех, кто не смог сдать экзамен в первый день:





22 июня (пт) — география, информатика;





25 июня (пн) — математика база и профиль;





26 июня (вт) — русский язык;





27 июня (ср) — химия, история, биология, иностранные языки;





28 июня (чт) — литература, физика, обществознание;





29 июня (пт) — иностранные языки (устная часть);





2 июля (пн) — по всем учебным предметам.





Кроме того, назначен и дополнительный период для тех, кто не имел возможности сдать экзамен в основные сроки:





4 сентября (вт) — русский язык;





7 сентября (пт) — математика база;





Резервный день 15 сентября (сб) — математика база, русский язык.







«По-прежнему наиболее популярными для сдачи предметами по выбору остаются обществознание (выбрали 62% участников), физика (22%), история (23%), биология (21%), информатика и ИКТ (19%) и химия (11%)», — передавали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.





В пятницу, 25 мая, школьники уже отпраздновали окончание учёбы, в НГС весь день следил за тем, как выпускники отмечают последние звонки.