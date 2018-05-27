Новосибирские школы готовятся к началу ЕГЭ
Школы Новосибирска заканчивают подготовку к Единому государственному экзамену — первые испытания для выпускников начнутся уже завтра, 28 мая.
«Для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена, который пройдёт в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля 2018 года, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Экзамены основного периода ЕГЭ:
28 мая (пн) — география, информатика;
30 мая (ср) — математика база;
1 июня (пт) — математика профиль;
4 июня (пн) — химия, история;
6 июня (ср) — русский язык;
9 июня (сб) — иностранные языки (устная часть);
13 июня (ср) — иностранные языки (устная часть);
14 июня (чт) — обществознание;
18 июня (пн) — биология, иностранные языки;
20 июня (ср) — литература, физика.
Также предусмотрены резервные дни — для тех, кто не смог сдать экзамен в первый день:
22 июня (пт) — география, информатика;
25 июня (пн) — математика база и профиль;
26 июня (вт) — русский язык;
27 июня (ср) — химия, история, биология, иностранные языки;
28 июня (чт) — литература, физика, обществознание;
29 июня (пт) — иностранные языки (устная часть);
2 июля (пн) — по всем учебным предметам.
Кроме того, назначен и дополнительный период для тех, кто не имел возможности сдать экзамен в основные сроки:
4 сентября (вт) — русский язык;
7 сентября (пт) — математика база;
Резервный день 15 сентября (сб) — математика база, русский язык.
«По-прежнему наиболее популярными для сдачи предметами по выбору остаются обществознание (выбрали 62% участников), физика (22%), история (23%), биология (21%), информатика и ИКТ (19%) и химия (11%)», — передавали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
В пятницу, 25 мая, школьники уже отпраздновали окончание учёбы, в НГС весь день следил за тем, как выпускники отмечают последние звонки.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова