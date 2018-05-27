Новосибирские школы готовятся к началу ЕГЭ

Завтра, 28 мая, выпускники будут сдавать географию и информатику
Завтра, 28 мая, выпускники будут сдавать географию и информатику

Школы Новосибирска заканчивают подготовку к Единому государственному экзамену — первые испытания для выпускников начнутся уже завтра, 28 мая.


«Для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена, который пройдёт в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля 2018 года, зарегистрировано порядка 14 тысяч выпускников», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


Экзамены основного периода ЕГЭ: 


28 мая (пн) — география, информатика; 


30 мая (ср) — математика база; 


1 июня (пт) — математика профиль; 


4 июня (пн) — химия, история; 


6 июня (ср) — русский язык; 


9 июня (сб) — иностранные языки (устная часть); 


13 июня (ср) — иностранные языки (устная часть); 


14 июня (чт) — обществознание; 


18 июня (пн) — биология, иностранные языки; 


20 июня (ср) — литература, физика. 


Также предусмотрены резервные дни — для тех, кто не смог сдать экзамен в первый день:


22 июня (пт) — география, информатика; 


25 июня (пн) — математика база и профиль;


26 июня (вт) — русский язык; 


27 июня (ср) — химия, история, биология, иностранные языки; 


28 июня (чт) — литература, физика, обществознание; 


29 июня (пт) — иностранные языки (устная часть); 


2 июля (пн) — по всем учебным предметам. 


Кроме того, назначен и дополнительный период для тех, кто не имел возможности сдать экзамен в основные сроки: 


4 сентября (вт) — русский язык; 


7 сентября (пт) — математика база;


Резервный день 15 сентября (сб) — математика база, русский язык.


«По-прежнему наиболее популярными для сдачи предметами по выбору остаются обществознание (выбрали 62% участников), физика (22%), история (23%), биология (21%), информатика и ИКТ (19%) и химия (11%)», — передавали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


В пятницу, 25 мая, школьники уже отпраздновали окончание учёбы, в НГС весь день следил за тем, как выпускники отмечают последние звонки.

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