Полиция объявила о поиске очевидцев смертельного ДТП на трассе под Искитимом

Тело погибшего пешехода нашли на трассе в ночь на воскресенье

Полиция Новосибирской области объявила о поиске очевидцев аварии, которая произошла в ночь на 27 мая.







Погибшего нашли на третьем километре дороги Искитим — Завьялово в 00:30.





«На проезжей части был обнаружен труп мужчины с характерными травмами после наезда автомобиля. Сотрудниками полиции личность погибшего установлена — это 36-летний житель Дзержинского района города Новосибирска», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.





Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего, личность водителя и марку автомобиля, который попал в ДТП.





Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 232–43–44 — дежурная часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», либо 8 (383) 232–43–44.







На этой неделе ГИБДД также объявляла розыск очевидцев ДТП, которое случилось 18 мая в Новосибирске.