Полиция объявила о поиске очевидцев смертельного ДТП на трассе под Искитимом
Полиция Новосибирской области объявила о поиске очевидцев аварии, которая произошла в ночь на 27 мая.
Погибшего нашли на третьем километре дороги Искитим — Завьялово в 00:30.
«На проезжей части был обнаружен труп мужчины с характерными травмами после наезда автомобиля. Сотрудниками полиции личность погибшего установлена — это 36-летний житель Дзержинского района города Новосибирска», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего, личность водителя и марку автомобиля, который попал в ДТП.
Всех, кому что-либо известно о произошедшем, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 232–43–44 — дежурная часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», либо 8 (383) 232–43–44.
На этой неделе ГИБДД также объявляла розыск очевидцев ДТП, которое случилось 18 мая в Новосибирске.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова