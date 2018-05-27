Время варягов: воины с мечами собрались в Заельцовском парке

Гости фестиваля смогли посмотреть постановочные бои, театрализованное представление, а также сходить на экскурсию в «Лагерь живой истории». Организаторы рассказали о быте викингов и русичей IX–XI веков, ознакомили с кухней и бытом полевого средневекового лагеря (шатрами, насыпной кухней, посудой), сообщает центр «Витязь». Кроме того, гостям разрешили сфотографироваться в доспехах.

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Елена Громкова

Фото instagram.com