Время варягов: воины с мечами собрались в Заельцовском парке

Накануне, 26 мая, в Заельцовском парке Новосибирска прошёл фестиваль «Время варягов».


Гости фестиваля смогли посмотреть постановочные бои, театрализованное представление, а также сходить на экскурсию в «Лагерь живой истории». Организаторы рассказали о быте викингов и русичей IX–XI веков, ознакомили с кухней и бытом полевого средневекового лагеря (шатрами, насыпной кухней, посудой), сообщает центр «Витязь». Кроме того, гостям разрешили сфотографироваться в доспехах.


Снимками с фестиваля новосибирцы поспешили поделиться в соцсетях.






Последний викинг

Публикация от СергейК (@krakraker)




Также предлагаем читателям посмотреть один из наших прошлых репортажей с другого исторического фестиваля, «Княжий дом».

Прочтений: 3659
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено