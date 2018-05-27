Сотни родителей попросили мэрию поменять детский сад ребёнку

Около двухсот детей уже смогли сменить сад в этом году
Около двухсот детей уже смогли сменить сад в этом году

С начала 2018 года новосибирцы подали в мэрию и районные администрации сотни заявлений о смене и обмене мест в детских садах.


«За текущий период 2018 года зарегистрировано 81 заявление на обмен садами и 365 заявлений на осуществление перевода. В настоящее время произведено 58 обменов и 183 перевода. Заявления исполняются по мере освобождения мест в принимающих дошкольных учреждениях», — рассказали в департаменте образования мэрии в ответ на запрос НГС.


В прошлом году, за 2017 год, было зафиксировано 30 заявлений на обмен садами и 751 заявление на перевод. «В течение 2017 года отделом дошкольного образования мэрии города Новосибирска заявления по переводу были удовлетворены на 100% путем непосредственного перевода или совмещения поданных заявок, подходящих друг другу, для осуществления обмена местами», — уточнили в департаменте.


Заявления от родителей поступают в департамент образования мэрии города Новосибирска и в районные отделы образования. Также в помощь жителям города с 1 февраля 2017 года работает муниципальный портал для поиска вариантов обмена местами.


«Заявку по обмену местами родители могут разместить на муниципальном интернет-портале города Новосибирска, на котором кроме парных вариантов системой выдаются и цепочки обмена», — отметили в мэрии.

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