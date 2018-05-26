Сотни новосибирцев в ТЦ «МЕГА» выстроились в очередь за бесплатной едой

В торговом центре «МЕГА» сегодня заработала точка сети «МясоRoob». Устроенная владельцами акция вызвала столпотворение любителей угощений.







К моменту открытия собралось не меньше 200 желающих получить бесплатный бургер





Суть акции «Мясоруба» состояла в том, что заведение просто пообещало в первый день работы отдать первые 1000 бургеров бесплатно.







Чтобы получить угощение, любители булок с котлетами начали собираться загодя. К моменту начала акции (17:00) в очереди было уже не меньше 200 человек.







Те, кто занял очередь загодя, смогли сесть в почти пустом зале, окруженном очередью





Усилиями охранников ТЦ нестройную колонну, которая уже протянулась до середины прохода, ведущего к гипермаркету «Ашан», удалось сжать в относительно компактную толпу, люди в которой стояли плотной змейкой.







Специфика формата «Мясоруба» предполагает, что каждый бургер делается под заказ и даже в пустом заведении его придётся ждать как минимум минут 7–10. Таким образом, можно предположить, что тем, кто встал в очередь недостаточно рано, пришлось провести там больше часа.







Работники бургерной едва успевали выполнять заказы





Обычные посетители ТЦ смотрели на возникшее столпотворение с лёгким недоумением. Работник сети «Добрянка», чей отдел расположен как раз напротив, глядя на происходящее, печально заметил своей коллеге: «Смотри, что с людьми жадность-то делает».







Очереди в «МЕГЕ», впрочем, в этот час стояли не только за бесплатными угощениями. Ждать своей очереди сделать заказ приходилось и клиентам точек недешевого фастфуда здесь же, на фуд-корте.







Заведение стало уже третьей бургерной в «МЕГЕ» после «Макдоналдса» и «Бургер Кинга»





Акцию «Мясоруба» можно считать самой щедрой за последние годы. Обычно сети ограничиваются значительными скидками и всё равно что-то зарабатывают на ажиотажных продажах. Но даже за деньги новосибирцы готовы выстраиваться в длинные очереди. Так, например, случилось, когда сеть New York Pizza открыла заведение на улице Выборная и день торговала там пиццами по 99 рублей.

