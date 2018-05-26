Новосибирские танцоры отметили Всемирный день линди хопа

Новосибирские линди-хоперы присоединились ко всемирному флешмобу

Сегодня в 17:00 перед Новосибирским театром оперы и балета новосибирские линди-хоперы присоединились ко всемирному флешмобу и исполнили те самые танцевальные движения, которые когда-то придумал знаменитый американский танцор и хореограф Фрэнки Мэннинг.







Линди хоп перед НОВАТом





Танцоры из школы танцев «Штрих Кот» заранее подготовились к этому дню и провели несколько занятий для всех, кто пожелал принять участие в флешмобе.











Новосибирские линди-хоперы исполнили те самые танцевальные движения, которые когда-то придумал Фрэнки Мэннинг.







