Новосибирские танцоры отметили Всемирный день линди хопа
Сегодня в 17:00 перед Новосибирским театром оперы и балета новосибирские линди-хоперы присоединились ко всемирному флешмобу и исполнили те самые танцевальные движения, которые когда-то придумал знаменитый американский танцор и хореограф Фрэнки Мэннинг.
Танцоры из школы танцев «Штрих Кот» заранее подготовились к этому дню и провели несколько занятий для всех, кто пожелал принять участие в флешмобе.
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Валерий Иванов
Фото и видео предоставлено Андреем Шепелевым