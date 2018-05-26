На набережной показали замороженные розы, молекулярную кухню и бои роботов

На Михайловской набережной проходит фестиваль науки и искусства SCIENCE ART NSK.


На фото изображен не робот, как можно было бы подумать, а аниматор одного из спонсоров
На фото изображен не робот, как можно было бы подумать, а аниматор одного из спонсоров


Фестиваль собрал представителей учебных заведений разного уровня: клубы, творческие объединения, а также компании, деятельность которых так или иначе связана с наукой.


Это тоже не робот, а загримированный ведущий
Это тоже не робот, а загримированный ведущий


Мероприятие проходит на центральной площадке перед реконструированной недавно лестницей, спускающейся к реке от улицы Большевистской. Палатки участников выстроены по периметру, зрители свободно перемещаются от одной экспозиции к другой.


Азот начинает кипеть (то есть превращаться в пар) при температуре -195 градусов по Цельсию
Азот начинает кипеть (то есть превращаться в пар) при температуре -195 градусов по Цельсию


По наблюдениям корреспондента НГС, больше всего зрителей привлекла демонстрация использования жидкого азота, которую устроило интерактивное шоу «Простая наука». Ведущий заставил свежую розу рассыпаться в прах, а потом предложил зрителям подставить ладонь под поток сжиженного экстремально низкими температурами газа.


Стенд молекулярной кухни
Стенд молекулярной кухни


С другой стороны возможности химии и кулинарии демонстрируют студенты новосибирского колледжа имени Менделеева — их стенд посвящён так называемой молекулярной кухне.


Здесь же можно принять участие в «битве роботов». В этом качестве, правда, выступают две небольшие машинки.


Трехмерная головоломка
Трехмерная головоломка


На фестивале также можно стать зрителем физических экспериментов, попробовать себя в создании арт-объектов и сложить трёхмерный пазл.


Фестиваль продлится до 19:00.


Конец этой недели вообще богат на фестивали самого разного рода. Так, сегодня же в Заельцовском парке проходил гастрономический фестиваль «Ай да еда». А вчера участники фестиваля единоборств устроили в Первомайском сквере показательные бои.

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