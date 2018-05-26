Тройное ДТП на пересечении улиц Гоголя и Ипподромской в Новосибирске
Сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.
Сегодня днём Nissan и ВАЗ-2109 ехали по Ипподромской в сторону улицы Крылова. Hyundai Solaris, стоявший на светофоре на пересечении с улицей Гоголя, начал движение, не пропустив Nissan и ВАЗ, завершавших движение по перекрёстку, и столкнулся сначала с японским автомобилем, а затем ударил «девятку».
Вчера вечером НГС писал о другом ДТП, случившимся на площади Маркса, когда столкновение двух автомобилей было спровоцировано водителем третьей машины.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск