Тройное ДТП на пересечении улиц Гоголя и Ипподромской в Новосибирске

ДТП произошло в середине дня в центре города
ДТП произошло в середине дня в центре города

Сразу три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрёстке улиц Гоголя и Ипподромской.


Сегодня днём Nissan и ВАЗ-2109 ехали по Ипподромской в сторону улицы Крылова. Hyundai Solaris, стоявший на светофоре на пересечении с улицей Гоголя, начал движение, не пропустив Nissan и ВАЗ, завершавших движение по перекрёстку, и столкнулся сначала с японским автомобилем, а затем ударил «девятку».


Удар пришёлся «девятке» в переднюю правую дверь
Удар пришёлся «девятке» в переднюю правую дверь


Вчера вечером НГС писал о другом ДТП, случившимся на площади Маркса, когда столкновение двух автомобилей было спровоцировано водителем третьей машины.

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