Футбол: болельщики определили лучшего игрока ФК «Сибирь»
В официальной группе «В Контакте» болельщики проголосовали за лучшего игрока новосибирского футбольного клуба в весенней части сезона 2017/2018.
Большинство голосов, как и осенью, набрал вратарь «Сибири» Николай Цыган. За него проголосовали 46%. В проведённых 13 матчах весенней части сезона Цыган пропустил 10 мячей.
Опросы по выборам лучшего игрока ФК «Сибирь» проводятся с 2005 года.
На первенстве России по футболу «Сибирь» в этом сезоне заняла седьмое место.
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Валерий Иванов
Фото fc-sibir.ru