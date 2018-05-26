Студенты НГУ прошли спецобучение, чтобы помогать иностранным сокурсникам
В Новосибирском государственном университете прошла первая весенняя школа для добровольцев НГУ, которые готовы помогать иностранным студентам адаптироваться в университетском социуме.
«Большую роль в этом играет помощь российских студентов, которые активно помогают отделу сопровождения иностранных обучающихся (ОСИО) справляться с разного рода задачами и вовлекать их в жизнь университета. Однако иногда российские студенты сталкиваются в рядом трудностей: боятся оказать помощь из-за языкового барьера, из-за незнания культурных особенностей другой страны, поэтому сотрудниками ОСИО была организована школа для добровольцев НГУ по направлению работы с иностранными обучающимися», — цитирует пресс-служба НГУ начальника ОСИО Наталию Языкову.
На школе добровольцы освоили технику преодоления языкового барьера в общении с иностранцами и основы законодательства в сфере волонтёрства.
А недавно НГУ объявил набор желающих изучать искусственный интеллект.
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Алёна Мартынова
Фото nsu.ru