В Толмачёво люди в респираторах и халатах подкатили к самолёту носилки
25 мая в новосибирском аэропорту Толмачёво прошли противоэпидемические учения по выявлению больного особо опасным заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Специалистам нужно было выявить больного, который, согласно легенде, находился на борту самолёта.
В учениях приняли участие специалисты областного Роспотребнадзора и минздрава НСО, сотрудники аэропорта и авиакомпании «Сибирь», полицейские, таможенники и врачи скорой помощи. Они отработали совместные действия в ситуации угрозы массового заражения опасным заболеванием в самолёте: выявляли и госпитализировали больного, изолировали контактирующих с ним людей и проводили дезинфекцию.
В пресс-службе отметили, что во время учений аэропорт Толмачёво работал в штатном режиме, все рейсы выполнялись по расписанию.
На этой неделе Росавиация проверила работу специалистов службы авиационной безопасности Толмачёво и продлила до 2020 года сертификат соответствия требованиям авиабезопасности.
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Алёна Мартынова
Фото tolmachevo.ru