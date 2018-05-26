В Толмачёво люди в респираторах и халатах подкатили к самолёту носилки

Согласно легенде, на борту самолёта находился больной особо опасным заболеванием

25 мая в новосибирском аэропорту Толмачёво прошли противоэпидемические учения по выявлению больного особо опасным заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.







Специалистам нужно было выявить больного, который, согласно легенде, находился на борту самолёта.







В учениях приняли участие специалисты областного Роспотребнадзора и минздрава НСО, сотрудники аэропорта и авиакомпании «Сибирь», полицейские, таможенники и врачи скорой помощи. Они отработали совместные действия в ситуации угрозы массового заражения опасным заболеванием в самолёте: выявляли и госпитализировали больного, изолировали контактирующих с ним людей и проводили дезинфекцию.







В пресс-службе отметили, что во время учений аэропорт Толмачёво работал в штатном режиме, все рейсы выполнялись по расписанию.







Специалисты госпитализировали условно больного





На этой неделе Росавиация проверила работу специалистов службы авиационной безопасности Толмачёво и продлила до 2020 года сертификат соответствия требованиям авиабезопасности.