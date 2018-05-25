Наглый водитель спровоцировал столкновение «Ниссана» и «Тойоты» на Маркса
Вечером 25 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и Nissan Qashqai.
Обе машины двигались по площади Маркса со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Toyota двигалась правее по кольцу в сторону Блюхера.
«Как говорит женщина-водитель Qashqai, её подрезала машина слева, она руль крутанула вправо и совершила столкновение с "Тойотой"», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
В аварии никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. Аваркомы уточнили, что водителям пришлось ждать инспекторов ГИБДД несколько часов.
В этот же вечер на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — пострадавшего увезли врачи скорой помощи.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus