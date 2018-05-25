Наглый водитель спровоцировал столкновение «Ниссана» и «Тойоты» на Маркса

По словам водителя «Ниссана», её подрезала другая машина

Вечером 25 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и Nissan Qashqai.



Обе машины двигались по площади Маркса со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Toyota двигалась правее по кольцу в сторону Блюхера.



«Как говорит женщина-водитель Qashqai, её подрезала машина слева, она руль крутанула вправо и совершила столкновение с "Тойотой"», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».





В аварии никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. Аваркомы уточнили, что водителям пришлось ждать инспекторов ГИБДД несколько часов.







В этот же вечер на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — пострадавшего увезли врачи скорой помощи.

