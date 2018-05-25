Наглый водитель спровоцировал столкновение «Ниссана» и «Тойоты» на Маркса

По словам водителя «Ниссана», её подрезала другая машина
По словам водителя «Ниссана», её подрезала другая машина

Вечером 25 мая на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota и Nissan Qashqai.


Обе машины двигались по площади Маркса со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. Toyota двигалась правее по кольцу в сторону Блюхера.

«Как говорит женщина-водитель Qashqai, её подрезала машина слева, она руль крутанула вправо и совершила столкновение с "Тойотой"», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».


В аварии никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. Аваркомы уточнили, что водителям пришлось ждать инспекторов ГИБДД несколько часов.


В этот же вечер на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — пострадавшего увезли врачи скорой помощи.

Прочтений: 2362
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено