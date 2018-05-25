Мужчина попал под колёса автомобиля на улице Кирова

На месте ДТП работали врачи скорой помощи

Вечером 25 мая на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль сбил пешехода — пострадавшего увезли врачи скорой помощи.







Авария случилась около 19:40 недалеко от перекрёстка улиц Кирова и Добролюбова.





«Проезжала мимо, когда подъехала реанимация, парня загрузили и увезли. Больше ничего не видела», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий ДТП Наталья.





По очевидцы столкновения рассказали в социальных сетях, что пострадавший пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.





В ГУ МВД корреспонденту НГС сообщили, что информация о происшествии поступала и сейчас для уточнения информации на место выехал экипаж ДПС.





Ранее стало известно, что на пересечении улиц Бородина и Петухова в Кировском районе под колёса автомобиля попал пешеход, переходивший дорогу по светофору.