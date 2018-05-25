В Нарымском сквере развесили фотографии исчезнувших детей

Акция в Нарымском сквере посвящена пропавшим детям
Акция в Нарымском сквере посвящена пропавшим детям

Вечером 25 мая, в Международный день пропавших детей, в Нарымском сквере Новосибирска началась акция поисковиков отряда «Лиза Алерт». Участники акции зажгут свечи, которые символизируют путь домой для всех пропавших и пока не найденных детей.


Акция началась сегодня около 18:00 — волонтёры отряда «Лиза Алерт Новосибирск» мелом разделили территорию сквера на условные локации «Лес», «Город», «Транспорт», «Торговый центр» и «Один дома». В этих локациях организаторы объясняли детям и родителям правила безопасности.


«Это обмен информацией по поводу того, как вести себя, если потерялся <…> Например, в локации “Лес” ребята собирают рюкзаки в лес — самое необходимое, что можно унести, сортируют, что могло бы пригодиться, а что тяжело и не надо. Самый оптимальный набор они собирают», — объяснила координатор отряда Марина Штрек.


Волонтёры объясняют детям и взрослым правила — что делать, если потерялся
Волонтёры объясняют детям и взрослым правила — что делать, если потерялся


Сквер разделили на локации «Лес», «Город», «Транспорт», «Торговый центр» и «Один дома»
Сквер разделили на локации «Лес», «Город», «Транспорт», «Торговый центр» и «Один дома»


Кроме того, активисты развесили фотографии пропавших в Новосибирской области детей.


По словам Марины Штрек, на акцию пока что пришли около 50 человек — вероятно, многие пропустили событие из-за холодной погоды.


Примерно в 21:30 участники акции зажгут свечи.


В конце акции участники зажгут свечи — как символ пути домой для не найденных детей
В конце акции участники зажгут свечи — как символ пути домой для не найденных детей


«Так поступают во всём мире с наступлением темноты. Это символизирует путеводный огонь, освещающий путь домой для пропавших и пока не найденных детей», — объяснили организаторы.


Мероприятие продлится в сквере до 22:00
Мероприятие продлится в сквере до 22:00


Год назад похожая акция проходила тоже в Нарымском сквере — во время акции работал телевизор, по которому шли ролики, посвящённые пропавшим детям. Также активисты устраивали выставку, которая должна привлечь внимание новосибирцев к детским проблемам и страхам.

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