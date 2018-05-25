«Кирпичи на тротуаре»: рабочие начали сносить дом на Плановой, не огородив территорию

Обломки снесённого дома лежат на тротуаре 
Обломки снесённого дома лежат на тротуаре 

Сегодня, 25 мая, рабочие начали сносить дом № 54 на улице Плановой в Заельцовском районе Новосибирска — прилегающую к дому территорию не огородили для безопасности жителей близлежащих домов. 


По словам местных жителей, работы по сносу дома осуществляет мэрия. 


«Когда застройщик сносит — они ставят забор и сносят, а когда сносит мэрия, то в лучшем случае они натягивают красную сигнальную ленту. <...> Как сигнальная лента убережёт меня и других пешеходов от падающих кирпичей? Они [мэрия] утверждают, что это норма», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена Персина.


Девушка отметила, что местные жители опасаются за свою безопасность, а фрагменты разрушенных домов остаются лежать на тротуарах вдоль фасада дома. 


Аварийный дом сносят без каких-либо ограждений 
Аварийный дом сносят без каких-либо ограждений 


По словам управляющего партнёра юридической компании «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, любые строительные работы должны быть огорожены забором. «Ограждение должно быть сплошным, исключающим возможность для кого-то случайно попасть на эту территорию», — пояснил юрист. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему на месте сноса домов не установлено ограждение. 


На днях стало известно, что мэрия заказала снос дома на улице Мира, который дважды спасали от пожара.

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