«Кирпичи на тротуаре»: рабочие начали сносить дом на Плановой, не огородив территорию
Сегодня, 25 мая, рабочие начали сносить дом
По словам местных жителей, работы по сносу дома осуществляет мэрия.
«Когда застройщик сносит — они ставят забор и сносят, а когда сносит мэрия, то в лучшем случае они натягивают красную сигнальную ленту. <...> Как сигнальная лента убережёт меня и других пешеходов от падающих кирпичей? Они [мэрия] утверждают, что это норма», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена Персина.
Девушка отметила, что местные жители опасаются за свою безопасность, а фрагменты разрушенных домов остаются лежать на тротуарах вдоль фасада дома.
По словам управляющего партнёра юридической компании «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, любые строительные работы должны быть огорожены забором. «Ограждение должно быть сплошным, исключающим возможность для кого-то случайно попасть на эту территорию», — пояснил юрист.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему на месте сноса домов не установлено ограждение.
На днях стало известно, что мэрия заказала снос дома на улице Мира, который дважды спасали от пожара.
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Иван Жежер
Фото предоставлены Еленой Персиной