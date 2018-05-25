Выносят из автосалонов: названа самая любимая машина новосибирцев

Корейский кроссовер Hyundai Creta обогнал конкурентов по объёмам продаж

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.







Аналитики выяснили, что всего с января по апрель дилеры продали в Новосибирске около 3,5 тысячи новых легковых машин. Это на 21% больше, чем год назад.







«Самой продаваемой моделью на местном рынке за этот период стал кроссовер Hyundai Creta, который был продан в количестве 231 экземпляра, что на 108% больше, чем за 4 месяца прошлого года. На втором месте по популярности у жителей Новосибирска — KIA Rio, продажи которого выросли на 74% и составили 186 единиц. На третьей позиции рейтинга находится Hyundai Solaris с результатом 172 проданных автомобиля (–28%). Таким образом, все три лидирующие позиции на новосибирском авторынке удерживают "корейцы"», — подсчитали в «Автостате».







По данным аналитиков, в первую пятёрку также вошли Volkswagen Polo (153 машины) и LADA Vesta (114 машин), продажи которых за год выросли одинаково — на 65%.





Шестую и седьмую строчки с равным результатом — 91 проданная машина — занимают седан Nissan Almera (+2%) и лифтбек Skoda Rapid (0%). На восьмом месте — LADA Granta. Продажи этой модели упали на 3% — до 76 автомобилей. Далее следуют сразу три модели с равным показателем продаж — 75 машин: это Mazda CX-5 (+83%), Renault Duster (–25%) и Toyota Camry (+4%).







Ранее аналитики выяснили, что к 1 января 2018 года в Новосибирской области насчитывалось 787,1 тысячи легковых машин. Таким образом, на каждую тысячу жителей приходилось по 292 автомобиля — это меньше, чем в среднем по стране.