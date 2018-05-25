Выносят из автосалонов: названа самая любимая машина новосибирцев

Корейский кроссовер Hyundai Creta обогнал конкурентов по объёмам продаж
Корейский кроссовер Hyundai Creta обогнал конкурентов по объёмам продаж

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.


Аналитики выяснили, что всего с января по апрель дилеры продали в Новосибирске около 3,5 тысячи новых легковых машин. Это на 21% больше, чем год назад.


«Самой продаваемой моделью на местном рынке за этот период стал кроссовер Hyundai Creta, который был продан в количестве 231 экземпляра, что на 108% больше, чем за 4 месяца прошлого года. На втором месте по популярности у жителей Новосибирска — KIA Rio, продажи которого выросли на 74% и составили 186 единиц. На третьей позиции рейтинга находится Hyundai Solaris с результатом 172 проданных автомобиля (–28%). Таким образом, все три лидирующие позиции на новосибирском авторынке удерживают "корейцы"», — подсчитали в «Автостате».


По данным аналитиков, в первую пятёрку также вошли Volkswagen Polo (153 машины) и LADA Vesta (114 машин), продажи которых за год выросли одинаково — на 65%. 


Шестую и седьмую строчки с равным результатом — 91 проданная машина — занимают седан Nissan Almera (+2%) и лифтбек Skoda Rapid (0%). На восьмом месте — LADA Granta. Продажи этой модели упали на 3% — до 76 автомобилей. Далее следуют сразу три модели с равным показателем продаж — 75 машин: это Mazda CX-5 (+83%), Renault Duster (–25%) и Toyota Camry (+4%).


Ранее аналитики выяснили, что к 1 января 2018 года в Новосибирской области насчитывалось 787,1 тысячи легковых машин. Таким образом, на каждую тысячу жителей приходилось по 292 автомобиля — это меньше, чем в среднем по стране. 

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