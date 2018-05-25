Наварился на «айфонах»: находчивый сибиряк обманул любителей халявы на 1,2 миллиона

Бердчанин обещал своим знакомым дорогую технику за половину стоимости

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил в колонию 46-летнего бердчанина, который обманул двух своих знакомых на 1,2 миллиона рублей, пообещав им гаджеты и бытовую технику с внушительной скидкой.







«Ему дали три года лишения свободы», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района, гособвинитель по делу Жанна Леонова.







Как следует из материалов уголовного дела, в начале 2016 года житель Бердска решил заняться нелегальным бизнесом, чтобы немного подзаработать — в то время он был безработным, и ему не хватало денег. Ради заработка он придумал целую схему. Своим знакомым он сообщал, что у него якобы есть связи в интернет-магазине «Связной» и торговой сети «Эльдорадо», представители которых могут купить и передать ему гаджеты и бытовую технику с 50%-ной скидкой, но при условии полной предоплаты. Мужчина пояснял, что срок поставки товара — один месяц, а для техники Apple — 45 дней.







«Эти условия он сам придумал. При этом у него никаких знакомых не было ни в "Эльдорадо", ни в "Связном" и не было возможности приобретать товар с такой скидкой», — пояснила гособвинитель со ссылкой на показания осуждённого, которые он дал на стадии следствия.







По словам Жанны Леоновой, бердчанину удалось обмануть на крупные суммы двух своих знакомых в Новосибирске: под руководством одного из них он раньше работал, со вторым познакомился в декабре 2015 года. Поначалу, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв, осуждённый и вправду приносил им товары за полцены: стиральные машины, телевизоры, ноутбук, сотовые телефоны, «айфоны» и другую технику. Как сообщается в материалах дела, на самом деле эти товары мужчина сам покупал в магазинах без всяких скидок.







«Приобретал за полную стоимость, поскольку ему нужно было привлечь в свою схему много клиентов и в дальнейшем под предлогом приобретения товара за полцены получать от них денежные средства», — описала схему Жанна Леонова.







Гособвинитель уточнила, что деньги для покупки товаров за полную стоимость бердчанин брал у других клиентов, которым также обещал скидки. При передаче техники покупателям он не отдавал им чеки, чтобы не раскрывать, во сколько ему реально обошлись покупки.







После осуждённый насобирал денег на очередные заказы, но начал затягивать с их выдачей и в итоге технику клиентам так и не отдал. Всего в апреле – июне 2016 года бердчанину удалось таким образом обмануть двух знакомых на 1,2 миллиона рублей: один безвозвратно отдал ему 1 миллион 50 тысяч, второй — 234 тысячи. Когда обманутый бывший коллега наконец встретился с осуждённым, тот признался, что «создал пирамиду для личного обогащения» и планировал исчезнуть с деньгами.







Свою вину бердчанин признал, поэтому Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел его дело в особом порядке. Сегодня, 25 мая, судья признала 46-летнего мужчину виновным в мошенничестве (ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорила его к колонии общего режима. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Также он должен возместить ущерб потерпевшим, сообщила Жанна Леонова.







Приговор в законную силу ещё не вступил.







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