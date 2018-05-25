В вечном котловане на улице Кирова решили построить жилую высотку

Весной здесь закончили строить подземный паркинг будущего комплекса
Весной здесь закончили строить подземный паркинг будущего комплекса

Власти Новосибирска разрешили ГК «Дом-Строй» реконструировать автостоянку на Кирова, 50 в жилой дом — информация о выданном разрешении на строительство появилась на сайте мэрии.


Как сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии, на углу улиц Кирова и Сакко и Ванцетти планируют построить жилую высотку на 290 квартир общей площадью 56,7 тысячи кв. м. Здание будет состоять из секций высотой 5–7 и 27 этажей, из них 2 этажа — подземные. На подземной парковке заявлено 374 машиноместа.


В ГК «Дом-Строй» планы строительства пока не комментируют: объект перспективный, конкретной информации по нему нет.


Площадка на Кирова, 50 пустовала порядка 10 лет, пока не была выкуплена «Дом-Строем». Осенью прошлого года компания начала строить здесь подземный паркинг, сейчас, по наблюдению корреспондента НГС, эти работы завершены, а стройка законсервирована.


Ранее здесь планировали построить офисно-гостиничный комплекс, который проектировался как две стеклянных башни высотой 25 и 30 этажей. Строительство тогда оценивали в 3,5 миллиарда рублей.

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