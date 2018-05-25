Раскрошили на полмиллиарда: фуры разбили новосибирские дороги из-за отсутствия весового контроля

Ущерб дорогам от большегрузов оценили в 500 миллионов рублей
Ущерб дорогам от большегрузов оценили в 500 миллионов рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подсчитало убытки от проезда большегрузов — из-за отсутствия передвижных пунктов весового контроля ущерб дорогам оценили более чем в 500 миллионов рублей.


«Ущерб связан с отменой подвижного весового контроля автотранспорта в 2018 году, — объяснили корреспонденту НГС в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. — За 2018 год ТУАД выдало 158 пропусков на сумму 4,5 миллиона рублей, в прошлом году — за пять месяцев с начала года — 162, но такого ущерба не было».


По информации ведомства, например, в Маслянинском районе большегрузы разрушили около 12 километров дорог — на этом участке много грузового транспорта из-за строительства животноводческого комплекса. Ущерб здесь превысил 360 миллионов рублей.


В Сузунском районе на автодороге Чингизы — Нижнекаменка разрушено почти 14 километров дорог из-за активного движения лесовозов. Ущерб — ещё около 200 миллионов рублей.


НГС отправил запрос в министерство транспорта Новосибирской области с просьбой объяснить, почему в этом году на территориальных дорогах не было передвижных пунктов весового контроля. 


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