Раскрошили на полмиллиарда: фуры разбили новосибирские дороги из-за отсутствия весового контроля

Ущерб дорогам от большегрузов оценили в 500 миллионов рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подсчитало убытки от проезда большегрузов — из-за отсутствия передвижных пунктов весового контроля ущерб дорогам оценили более чем в 500 миллионов рублей.







«Ущерб связан с отменой подвижного весового контроля автотранспорта в 2018 году, — объяснили корреспонденту НГС в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. — За 2018 год ТУАД выдало 158 пропусков на сумму 4,5 миллиона рублей, в прошлом году — за пять месяцев с начала года — 162, но такого ущерба не было».







По информации ведомства, например, в Маслянинском районе большегрузы разрушили около 12 километров дорог — на этом участке много грузового транспорта из-за строительства животноводческого комплекса. Ущерб здесь превысил 360 миллионов рублей.







В Сузунском районе на автодороге Чингизы — Нижнекаменка разрушено почти 14 километров дорог из-за активного движения лесовозов. Ущерб — ещё около 200 миллионов рублей.







НГС отправил запрос в министерство транспорта Новосибирской области с просьбой объяснить, почему в этом году на территориальных дорогах не было передвижных пунктов весового контроля.





В Новосибирске весеннее ограничение на въезд тяжёлого транспорта ввели 23 апреля.