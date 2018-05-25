Пломбир здесь больше не живёт: в Новосибирске закрылось кафе-мороженое международной сети

Единственное новосибирское кафе Baskin Robbins прекратило работу — помещение, которое оно занимало, выставлено на продажу.







Baskin Robbins на улице Каменской было единственным заведением формата кафе-мороженое, работавшим вне торговых центров





Кафе Baskin Robbins, которое располагалось на втором этаже жилого дома на углу улиц Каменской и Фрунзе, окончательно прекратило работу. Эту информацию НГС подтвердил управляющий партнёр компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров — его компания сейчас занимается продажей бывшего помещения кафе.





Сейчас владелец хочет продать помещение за 25 миллионов рублей





Владелец хочет выручить за этот объект 25 миллионов рублей (по 76,8 тысячи рублей за квадратный метр), причём, как признает Назаров, совсем недавно цена была снижена на 700 тысяч.







На дверях закрытого кафе висит объявление, полное любви и нежности





Baskin Robbins — американский бренд мороженого и фирменных кафе, которые им торгуют. С перерывами эта сеть присутствует на рынке Новосибирска с конца 1990-х годов. Первое заведение было открыто на улице Октябрьской, но тогдашний финансовый кризис и девальвация рубля заставили владельцев свернуть бизнес.







Три шарика мороженого с посыпкой стоили в кафе 300 рублей





Потом бренд вернулся на рынок с уже новыми партнёрами из числа местных бизнесменов. Несколько заведений работали в разных районах города (например, одна из точек располагалась в ТРЦ «Сан Сити»). Заведение на углу Каменской и Фрунзе открылось в 2012 году.





Сейчас единственным заведением формата кафе-мороженое в городе можно считать «Мастерскую джелато» в ТРК «Галерея Новосибирск». Там же, но уже на фуд-корте и без собственного зала работает точка сети «33 пингвина».





Baskin Robbins не единственная потеря этого года. Ранее на Вокзальной магистрали прекратили работать сразу два заведения корпорации «Росинтер» — «Иль Патио» и «Планета Суши».

