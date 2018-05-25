Отлетел на несколько метров: на улице Петухова сбили пешехода на «зебре»

От удара пешеход отлетел на несколько метров

Днём 25 мая на пересечении улиц Бородина и Петухова в Кировском районе под колёса автомобиля попал пешеход, переходивший дорогу по светофору.







ДТП случилось около 14:50 недалеко от остановки «Палласа».







«Сам удар не видела, но даже в квартире был слышен громкий звук тормозов. Скорее всего, водитель проскакивал на красный, потому что я сразу подошла к окну, и на перекрёстке уже вовсю ехали машины с другого направления. Сейчас стоят разбираются <…> Удивительно, что скорая очень быстро примчалась», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Олеся.







По словам девушки, сбитый пешеход от удара отлетел на несколько метров. Его увезли врачи скорой помощи. Корреспондент НГС направил запрос в автоинспецию Новосибирска, чтобы узнать все детали случившегося.





Ночью 22 мая на Красном проспекте переходивший дорогу в неположенном месте новосибирец попал под машину.

