Дело о гибели детей в Колывани: следователи обвинили коммунальщиков в смерти братьев

Дети погибли в яме в феврале 2018 года
Дети погибли в яме в феврале 2018 года

В Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела о гибели двух маленьких братьев в Колывани — под суд пойдут два бывших работника поселкового МУП «Коммунальное хозяйство».


В гибели детей обвиняют 44-летнего экс-директора этого предприятия и 39-летнего бывшего мастера водопроводного участка. Первого будут судить за халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), второго — за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области.


По версии следствия, 22 ноября 2017 года из-за прорыва водопровода на улице Советской в Колывани работники МУП «Коммунальное хозяйство» вырыли котлован. Когда работы завершились, рабочие не закопали яму и не стали её огораживать. 2 февраля 2018 года мимо ямы шли 6-летний и 11 летний братья. Они упали в котлован, не смогли выбраться и утонули.


«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд», — сообщили в Следственном комитете.


Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин

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