Фото: вопреки холодам в Новосибирске зацвёл миндаль
В Новосибирске расцвёл миндаль — небольшие кустарники, покрытые мелкими розовыми цветами с пятью лепестками, можно увидеть, в частности, на улице Мира в Кировском районе.
Сегодня читательница прислала в редакцию фотографию распустившихся цветков миндаля, сделанную в Кировском районе.
«В перерывах между дождём и снегом в Новосибирске пытается зацвести бесстрашный миндаль. Фото сделано на улице Мира. Ещё он на набережной у нас растёт и в зоопарке. В прошлые годы был популярной "фотозоной"», — написала в редакцию НГС автор фотографий Анна Задорожная.
По словам директора Сибирского питомника растений Сергея Полякова, миндаль в этом году начал цвести с большим опозданием.
«Это поздно для миндаля. Всё зависит от температурного режима. Если бы было тепло, сейчас бы уже цвела и черёмуха, и миндаль. А сейчас всё идёт с запозданием на неделю-две. Это из-за холодной погоды, так бы уже всё отцвело. Миндаль будет цвести недели полторы, это один из самых ранних декоративных кустарников. После него должна зацвести черёмуха, как только она зацветёт, мы запах сразу почувствуем (Смеётся.)», — пояснил корреспонденту НГС агроном Сергей Поляков.
Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились сразу после таяния снега.
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Александр Сильченко
Фото Анны Задорожной