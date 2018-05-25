Всё по-новому: с 1 июня изменятся правила оформления мелких аварий без вызова ГИБДД

Сейчас водители могут самостоятельно оформить мелкую аварию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Но с 1 июня размер выплат по ОСАГО в случае оформления ДТП по европротоколу увеличится в два раза — до 100 тысяч рублей. Это значит, что зафиксировать без сотрудников ГИБДД водители смогут большинство аварий. О том, как оформить мелкую аварию без лишних нервов, — в материале Сети городских порталов.


После аварии не забывайте выставить знак аварийной остановки
После аварии не забывайте выставить знак аварийной остановки


Изменения в закон об ОСАГО вступают в силу с 1 июня 2018 года. Они предусматривают увеличение лимита выплат по европротоколу — самостоятельному оформлению ДТП — в два раза. Воспользоваться европротоколом можно будет, если участниками аварии стали два автомобиля, нет пострадавших, а у водителей нет разногласий.


Новые правила также предусматривают, что оформить европротокол можно будет и при разногласии водителей. В таких случаях необходимо зафиксировать аварию с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол» или при наличии в одном из автомобилей специального оборудования ГЛОНАСС, которое передаёт информацию о ДТП в систему ОСАГО. Однако действует эта норма только на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, лимит выплат по ОСАГО в столицах составляет 400 тысяч рублей.


Всё по-новому: с 1 июня изменятся правила оформления мелких аварий без вызова ГИБДД (инструкция)


Если авария произошла из-за непреодолимых факторов, например ямы на дороге, на место лучше вызвать сотрудников ГИБДД. Они зафиксируют недостатки улично-дорожной сети и внесут эти данные в административный материал о ДТП. Если во время аварии кроме машин пострадал забор, знак или другое сооружение, то на место также необходимо вызвать ГИБДД.


Даже если вы сомневаетесь в оформлении европротокола, в любом случае можете позвонить по телефону 102. Вас соединят с дежурным сотрудником ГИБДД, который объяснит, что необходимо сделать, как заполнить извещение и куда обратиться, по телефону, пояснили в инспекции.


Если вы сомневаетесь в составлении протокола, всегда можно позвонить в ГИБДД и проконсультироваться
Если вы сомневаетесь в составлении протокола, всегда можно позвонить в ГИБДД и проконсультироваться


Бояться самостоятельно оформлять европротокол не надо. Главное — зафиксировать аварию по всем правилам, тогда никаких проблем при выплате компенсации по ОСАГО не возникнет.


Порядок самостоятельного оформления европротокола:


  1. Включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки.
  2. Проверьте документы у второго водителя: водительские права, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО.
  3. Номер полиса ОСАГО обязательно проверьте через приложение или на сайте РСА. Страховой документ должен быть подлинным.
  4. Обратите внимание на состояние другого водителя. Если сомневаетесь в его трезвости — звоните в ГИБДД.
  5. Сфотографируйте на телефон или фотоаппарат место ДТП со всех сторон с привязкой к стационарным объектам: зданиям или дорожным знакам. Сфотографируйте повреждения автомобилей.
  6. Если автомобили мешают движению, отгоните их в безопасное место.
  7. Заполните извещение о ДТП.
  8. В течение пяти рабочих дней обратитесь с ним в свою страховую компанию. В европротоколе заполняются данные о месте ДТП, данные водителей и сведения об автомобилях. Галочками отмечаются обстоятельства аварии. После этого необходимо нарисовать схему ДТП. На схеме указывается расположение автомобилей на дороге, место столкновения, адреса соседних зданий и улицы. Если есть свидетели, в протоколе указываются их данные. Стрелочками необходимо отметить места удара. С другой стороны бланка оба водителя подробно заполняют обстоятельства ДТП и ставят свои подписи. После оформления европротокол передаётся невиновному водителю, а его копия — виновнику ДТП. С этим извещением пострадавший водитель должен в течение пяти рабочих дней подойти в свою страховую компанию, где ему обязаны возместить ущерб. Если ущерб превысит установленный лимит, страховая компания выплатит не более 100 тысяч рублей.


Самое сложное — нарисовать схему ДТП. Укажите на ней улицы, дома и автомобили
Самое сложное — нарисовать схему ДТП. Укажите на ней улицы, дома и автомобили


Стрелочками отметьте места ударов
Стрелочками отметьте места ударов


В европротоколе заполняются данные о месте ДТП, данные водителей и сведения об автомобилях. Галочками отмечаются обстоятельства аварии. После этого необходимо нарисовать схему ДТП. На схеме указывается расположение автомобилей на дороге, место столкновения, адреса соседних зданий и улицы. Если есть свидетели, в протоколе указываются их данные. Стрелочками необходимо отметить места удара. С другой стороны бланка оба водителя подробно заполняют обстоятельства ДТП и ставят свои подписи.


В шпаргалке РСА указаны детали заполнения европротокола
В шпаргалке РСА указаны детали заполнения европротокола


После оформления европротокол передается невиновному водителю, а его копия — виновнику ДТП. С этим извещением пострадавший водитель должен в течение пяти рабочих дней подойти в свою страховую компанию, где ему обязаны возместить ущерб. Если ущерб превысит установленный лимит, страховая компания выплатит не более 100 тысяч рублей.

Прочтений: 2411
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС «Торговая площадь» разыграет 10 билетов на встречу с канадским тренером Брайном Трейси
29 мая с 12:00 до 13:00 «Торговая площадь» подведет результаты конкурса «Развивайся со вкусом». Чтобы принять участие в розыгрыше билетов, нужно купить шашлык в фирменных магазинах сети и зарегистрировать чек.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено