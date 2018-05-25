Как на VHS: в Новосибирске переозвучили гнусавым голосом снятую в Таиланде комедию
В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую в Таиланде сняла на английском языке российский режиссёр Мария Исакова. Об этом корреспонденту НГС сообщила новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко, которая выступила соавтором сценария фильма.
«Озвучивал "Барбершоп" новосибирский рэпер Лео гнусавым голосом в стиле синхронной озвучки фильмов на кассетах VHS с Володарским или Гавриловым. Фильм готовится к закрытому показу в одном из баров Новосибирска. И уже отправлен на несколько международных кинофестивалей», — рассказала Ольга Коровченко.
Комедии планируют также сделать цензурную закадровую озвучку по ролям с участием местных театральных актёров. На закрытом показе в Новосибирске помимо «Барбершопа» будет представлен и документальный фильм о том, кем и как снималась эта комедия.
В прошлом году Ольга Коровченко писала сценарий для одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил пациентов человеческим мясом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Илья Калинин
Фото предоставлены Ольгой Коровченко