Как на VHS: в Новосибирске переозвучили гнусавым голосом снятую в Таиланде комедию

В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую сняли в Таиланде
В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую сняли в Таиланде

В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую в Таиланде сняла на английском языке российский режиссёр Мария Исакова. Об этом корреспонденту НГС сообщила новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко, которая выступила соавтором сценария фильма.


«Озвучивал "Барбершоп" новосибирский рэпер Лео гнусавым голосом в стиле синхронной озвучки фильмов на кассетах VHS с Володарским или Гавриловым. Фильм готовится к закрытому показу в одном из баров Новосибирска. И уже отправлен на несколько международных кинофестивалей», — рассказала Ольга Коровченко.


Комедии планируют также сделать цензурную закадровую озвучку по ролям с участием местных театральных актёров. На закрытом показе в Новосибирске помимо «Барбершопа» будет представлен и документальный фильм о том, кем и как снималась эта комедия.


Афиша фильма
Афиша фильма


В прошлом году Ольга Коровченко писала сценарий для одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил пациентов человеческим мясом

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