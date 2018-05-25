Как на VHS: в Новосибирске переозвучили гнусавым голосом снятую в Таиланде комедию

В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую сняли в Таиланде

В Новосибирске озвучили короткометражную чёрную комедию «Барбершоп», которую в Таиланде сняла на английском языке российский режиссёр Мария Исакова. Об этом корреспонденту НГС сообщила новосибирский режиссёр и сценарист Ольга Коровченко, которая выступила соавтором сценария фильма.







«Озвучивал "Барбершоп" новосибирский рэпер Лео гнусавым голосом в стиле синхронной озвучки фильмов на кассетах VHS с Володарским или Гавриловым. Фильм готовится к закрытому показу в одном из баров Новосибирска. И уже отправлен на несколько международных кинофестивалей», — рассказала Ольга Коровченко.







Комедии планируют также сделать цензурную закадровую озвучку по ролям с участием местных театральных актёров. На закрытом показе в Новосибирске помимо «Барбершопа» будет представлен и документальный фильм о том, кем и как снималась эта комедия.





Афиша фильма





В прошлом году Ольга Коровченко писала сценарий для одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил пациентов человеческим мясом.