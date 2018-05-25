Сибиряк бубнил на камеру 26 часов без остановки и заработал 2 тысячи
Новосибирец Сергей Резниченко побил новый рекорд по битбоксу. Он имитировал звуки драм-машины в течение 26 часов — это на полчаса больше предыдущего рекорда.
В своих кругах Сергея знают под псевдонимом Хронтос. Новосибирец увлекается битбоксом уже пять лет. Сейчас он обучает этому навыку других и ведёт свой канал на YouTube.
«Однажды мне захотелось попробовать битовать 8 часов без перерыва, у меня это вышло, потом я захотел больше — 12 часов, это тоже было не сложно. Потом я смотрел, как один битбоксер делал это 25 часов и 30 минут, он рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Я подумал, почему бы мне не перебить его рекорд?» — рассказал корреспонденту НГС Сергей Резниченко.
Во время всего процесса шла прямая трансляция на YouTube, она завершилась накануне, 24 мая. Подписчики поддерживали молодого человека донатами — денежными пожертвованиями, в общей сложности вышло 2 тысячи рублей. По словам Резниченко, во время записи ему было страшно задохнуться или захлебнуться. Также он опасался, что у него сведёт мышцы, а последние два часа битбоксеру очень хотелось спать.
«Сначала было все легко, а на 24-м часу у меня заболели губы, онемел и пожелтел язык, сложно было исполнять дополнительные звуки. В России такого ещё никто не делал, идея пошла из-за новосибирского ютубера Доброго Юры, он битовал час. Потом я начал свои рекорды, прерываться можно было на попить или туалет. Меня никто не проверял, я старался делать без остановки», — сказал Резниченко.
В редакцию НГС Сергей Резниченко прислал небольшой отрывок видео из вчерашнего эфира.
Сейчас трансляция обрабатывается и будет загружена на YouTube в неполном виде. На Twitch запись ещё не появилась, а если она не загрузится, Сергей Резниченко обещает перезаписать свой рекорд заново.
В прошлом месяце новосибирец Алексей Казанцев установил новый рекорд России в подводном плавании. Он преодолел стометровку за 31,92 секунды.
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Алёна Золотухина
Фото и видео предоставлено Сергеем Резниченко