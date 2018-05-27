Ищите себя и своих знакомых: публикуем все фото с финала Народной премии НГС
С сегодняшнего дня все фотографии с «Народной премии НГС» можно посмотреть в соцсетях.
НГС опубликовал все снимки в специальных альбомах в наших официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбуке».
Церемония вручения «Народной премии НГС» прошла 21 мая на сцене НОВАТа. Весь вечер наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию из зала.
В голосовании за номинантов «Народной премии» приняли участие 70 тысяч новосибирцев.
«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.
Голосование шло в следующих номинациях:
- Ресторан года
- Отель года
- Торгово-развлекательный центр года
- Фитнес-клуб года
- Супермаркет года
- Медицинский центр года
- Салон красоты года
- Турфирма года
- Кинотеатр года
- Агентство недвижимости года
Награду победителям вручали герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая. Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручил статуэтку в 11-й номинации, «Бизнес года», — её получила компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.
Ещё две статуэтки передал в руки номинантов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он наградил победителей в номинациях «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона.
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НГС
Фото Ольги Бурлаковой