Ищите себя и своих знакомых: публикуем все фото с финала Народной премии НГС

Ведущими церемонии награждения были Елена Летучая и Денис Гребенюк
Ведущими церемонии награждения были Елена Летучая и Денис Гребенюк

С сегодняшнего дня все фотографии с «Народной премии НГС» можно посмотреть в соцсетях.


НГС опубликовал все снимки в специальных альбомах в наших официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбуке».


Церемония вручения «Народной премии НГС» прошла 21 мая на сцене НОВАТа. Весь вечер наши корреспонденты вели онлайн-трансляцию из зала.


В голосовании за номинантов «Народной премии» приняли участие 70 тысяч новосибирцев.


«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.


Голосование шло в следующих номинациях:



Награду победителям вручали герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая. Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручил статуэтку в 11-й номинации, «Бизнес года», — её получила компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.


Ещё две статуэтки передал в руки номинантов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он наградил победителей в номинациях «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона

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