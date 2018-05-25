Чёрная вдова: сибирячку отправили в колонию за смерть любовника — она вышла на волю и зарезала мужа

И сожителя, и мужа женщина убила кухонным ножом в одной и той же квартире на улице Полевой
И сожителя, и мужа женщина убила кухонным ножом в одной и той же квартире на улице Полевой

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины, которая зарезала своего мужа в доме на улице Полевой в Академгородке — почти девять лет назад в этой же квартире она убила другого своего возлюбленного.


Последнее преступление произошло 30 марта 2018 года — спустя девять дней после того, как женщина освободилась из колонии, рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Советского района Новосибирска Сергей Сикорский.


Как следует из материалов уголовного дела, женщина и её супруг, с которым она состоит в официальном браке, выпили и начали ссориться. Во время ссоры женщина взяла со стола кухонный нож и ударила сидящего на диване мужа в грудную клетку. Нож пробил ему лёгкое. Пострадавший умер на месте.


Как сообщил заместитель прокурора, во время расследования уголовного дела женщина свою вину признала, но заявила, что муж её тоже обижал — угрожал и бил.


«При последнем допросе просила учесть, что <…> его противоправные действия спровоцировали её на такой поступок», — отметил Сергей Сикорский.


Зампрокурора уточнил, что почти девять лет назад, 11 августа 2009 года, в этой же квартире обвиняемая пошла на похожее преступление: во время пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в спину.


«И он от кровопотери тоже на месте в квартире этой скончался», — описал ситуацию Сергей Сикорский.


По его словам, тогда Советский районный суд Новосибирска приговорил убийцу к 8 годам колонии, но в марте 2018 года женщина освободилась условно-досрочно.


Теперь она снова в СИЗО. Расследование нового уголовного дела в отношении неё уже завершилось, Сергей Сикорский утвердил обвинительное заключение. После того как обвиняемая получит его копию, дело об убийстве уйдет в суд.


В прошлом году житель Новосибирска признался в убийстве своей жены — 28-летней Екатерины Борниковой, которую два дня искали по всему городу полиция и волонтёры. Женщину обнаружили мёртвой в болоте неподалёку от села Верх-Тула.

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