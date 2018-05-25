Власти назвали сроки сдачи нового автовокзала на Гусинобродском шоссе
Здание нового автовокзала на Гусинобродском шоссе построят до конца года — потом мэрия Новосибирска и инвестор строительства разработают схему движения общественного транспорта, чтобы пассажиры могли свободно добираться до нового пересадочного узла.
«Я обычно достаточно категорично говорю о том, что перспективы у автовокзала на Южной площади в центре города Новосибирска нет. Решение о строительстве (автовокзала на ГБШ) было принято около года назад, — высказался во время посещения строительной площадки мэр Анатолий Локоть. — Строим по экономической схеме инвестиционный проект, то есть это привлечение денег частного инвестора, который дальше будет и работать в этом направлении — организовывать частные перевозки».
«Это очень важно, потому что автовокзал — это не только площадка, перроны, здание, но это еще организация перевозок как самого процесса. Это изменение схем движения, в том числе по городу. Это очень большая объемная работа», — сказал мэр.
По словам Локтя, в этом году инвестор должен закончить строительство здания и спланировать прилегающую территорию, чтоб получить разрешительные документы на организацию перевозок.
Затем мэрия разработает схему движения городского общественного транспорта, сделает билетные кассы в городе, поставит новые остановки по дороге к автовокзалу.
Площадь двухэтажного здания нового автовокзала — 1620 квадратных метров, рассказал представитель инвестиционной компании, председатель совета директоров компании «Автосервис» Андрей Гудовский. Площадь всей территории автовокзала — 2,2 гектара.
По словам Гудовского, через новый автовокзал здесь будут ходить междугородние, международные, областные маршруты, а также городской транспорт — автобусы, маршрутки, такси. «Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров. Поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — уточнил инвестор. Кроме того, в планах сделать экспресс-автобус по маршруту «ГБШ – автовокзал – метро "Золотая Нива"». Также рассматривается вариант экспресс-трамвая, например, на участке от «Золотой Нивы» до Сада мичуринцев.
«Как объект мы планируем сдать его к концу года. На сегодня почти все инженерные сети — вода, канализация, тепло, электричество — сделаны почти на 100%. Перекрытия сделаны, будем делать стеклянные витражи. Мы планируем где-то до конца августа – начала сентября запустить тепло, чтобы потом делать ремонт», — назвал сроки Гудовский.
Полностью объект стоимостью 120 миллионов рублей должны сдать к концу следующего года. В здании будут помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест, площадка для межрейсового отстоя, эстакада для осмотра автобусов, уточнили в пресс-центре мэрии.
Здание нового автовокзала начали строить в прошлом году. Инвестор подчеркнул, что город не потратит на него ни копейки.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова