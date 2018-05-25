Власти назвали сроки сдачи нового автовокзала на Гусинобродском шоссе

Здание нового автовокзала на Гусинобродском шоссе построят до конца года — потом мэрия Новосибирска и инвестор строительства разработают схему движения общественного транспорта, чтобы пассажиры могли свободно добираться до нового пересадочного узла.

Строящееся двухэтажное здание нового автовокзала

«Я обычно достаточно категорично говорю о том, что перспективы у автовокзала на Южной площади в центре города Новосибирска нет. Решение о строительстве (автовокзала на ГБШ) было принято около года назад, — высказался во время посещения строительной площадки мэр Анатолий Локоть. — Строим по экономической схеме инвестиционный проект, то есть это привлечение денег частного инвестора, который дальше будет и работать в этом направлении — организовывать частные перевозки».







Площадь здания — 1620 квадратных метров





«Это очень важно, потому что автовокзал — это не только площадка, перроны, здание, но это еще организация перевозок как самого процесса. Это изменение схем движения, в том числе по городу. Это очень большая объемная работа», — сказал мэр.





В здании нового автовокзала будет два этажа





По словам Локтя, в этом году инвестор должен закончить строительство здания и спланировать прилегающую территорию, чтоб получить разрешительные документы на организацию перевозок.





Мэрия пообещала разработать схему движения общественного транспорта до автовокзала на ГБШ





Затем мэрия разработает схему движения городского общественного транспорта, сделает билетные кассы в городе, поставит новые остановки по дороге к автовокзалу.







В здании будут помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест, площадка для межрейсового отстоя, эстакада для осмотра автобусов





Площадь двухэтажного здания нового автовокзала — 1620 квадратных метров, рассказал представитель инвестиционной компании, председатель совета директоров компании «Автосервис» Андрей Гудовский. Площадь всей территории автовокзала — 2,2 гектара.





По словам Гудовского, через новый автовокзал здесь будут ходить междугородние, международные, областные маршруты, а также городской транспорт — автобусы, маршрутки, такси. «Мы предложили мэрии сделать кольцевой маршрут для удобства пассажиров. Поехал по городу и вернулся обратно. Это для того, чтобы человеку было удобно доехать до любого конца города», — уточнил инвестор. Кроме того, в планах сделать экспресс-автобус по маршруту «ГБШ – автовокзал – метро "Золотая Нива"». Также рассматривается вариант экспресс-трамвая, например, на участке от «Золотой Нивы» до Сада мичуринцев.







Зимой в здании начнётся ремонт





«Как объект мы планируем сдать его к концу года. На сегодня почти все инженерные сети — вода, канализация, тепло, электричество — сделаны почти на 100%. Перекрытия сделаны, будем делать стеклянные витражи. Мы планируем где-то до конца августа – начала сентября запустить тепло, чтобы потом делать ремонт», — назвал сроки Гудовский.





Новый автовокзал будет со стеклянными витражами





Полностью объект стоимостью 120 миллионов рублей должны сдать к концу следующего года. В здании будут помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест, площадка для межрейсового отстоя, эстакада для осмотра автобусов, уточнили в пресс-центре мэрии.







Здание нового автовокзала начали строить в прошлом году. Инвестор подчеркнул, что город не потратит на него ни копейки.