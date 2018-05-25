Фото: у Дворца бракосочетания на Красном проспекте провалился асфальт
Сегодня, 25 мая, у Дворца бракосочетания на Красном проспекте в центре Новосибирска провалился асфальт — из-за этого автомобили встали в пробку на главной улице города.
Фотографию провала в редакцию НГС прислал читатель.
«Это перекрёсток Красного проспекта и улицы Гоголя. Прямо у выхода из метро возле загса. Машины в пробке стоят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Сейчас крайняя правая полоса Красного проспекта при движении в сторону площади Калинина отгорожена.
Согласно сервису Яндекс.Пробки из-за провала автомобилисты встали в глухую пробку на Красном проспекте. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час. Затор растянулся от пересечения Красного проспекта с улицей Орджоникидзе до перекрёстка с улицей Гоголя.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы получить информацию о причинах провала и сроках ремонтных работ на этом участке автодороги.
В начале апреля на тротуаре у Бердского шоссе в Первомайском районе Новосибирска просел асфальт — возле остановки появилась огромная яма, которую залило водой.
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Александр Сильченко
Фото Валерия Иванова (1, 3), скриншот yandex.ru/maps (2)