Фото: у Дворца бракосочетания на Красном проспекте провалился асфальт

Из-за провала автомобили встали в пробку на Красном проспекте

Сегодня, 25 мая, у Дворца бракосочетания на Красном проспекте в центре Новосибирска провалился асфальт — из-за этого автомобили встали в пробку на главной улице города.





Фотографию провала в редакцию НГС прислал читатель.





«Это перекрёсток Красного проспекта и улицы Гоголя. Прямо у выхода из метро возле загса. Машины в пробке стоят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.





Сейчас крайняя правая полоса Красного проспекта при движении в сторону площади Калинина отгорожена.





Согласно сервису Яндекс.Пробки из-за провала автомобилисты встали в глухую пробку на Красном проспекте. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час. Затор растянулся от пересечения Красного проспекта с улицей Орджоникидзе до перекрёстка с улицей Гоголя.





Скорость машин в поткое упала до 7 км/ч





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы получить информацию о причинах провала и сроках ремонтных работ на этом участке автодороги.





Рабочие уже огородили провал





В начале апреля на тротуаре у Бердского шоссе в Первомайском районе Новосибирска просел асфальт — возле остановки появилась огромная яма, которую залило водой.