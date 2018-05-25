Фото: у Дворца бракосочетания на Красном проспекте провалился асфальт

Из-за провала автомобили встали в пробку на Красном проспекте
Из-за провала автомобили встали в пробку на Красном проспекте

Сегодня, 25 мая, у Дворца бракосочетания на Красном проспекте в центре Новосибирска провалился асфальт — из-за этого автомобили встали в пробку на главной улице города.


Фотографию провала в редакцию НГС прислал читатель.


«Это перекрёсток Красного проспекта и улицы Гоголя. Прямо у выхода из метро возле загса. Машины в пробке стоят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец. 


Сейчас крайняя правая полоса Красного проспекта при движении в сторону площади Калинина отгорожена.


Согласно сервису Яндекс.Пробки из-за провала автомобилисты встали в глухую пробку на Красном проспекте. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 километров в час. Затор растянулся от пересечения Красного проспекта с улицей Орджоникидзе до перекрёстка с улицей Гоголя.


Скорость машин в поткое упала до 7 км/ч
Скорость машин в поткое упала до 7 км/ч


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы получить информацию о причинах провала и сроках ремонтных работ на этом участке автодороги.


Рабочие уже огородили провал
Рабочие уже огородили провал


В начале апреля на тротуаре у Бердского шоссе в Первомайском районе Новосибирска просел асфальт — возле остановки появилась огромная яма, которую залило водой.

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